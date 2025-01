Maroc: Kénitra - Clôture de la 6è édition de l'Alpha Model United Nations

Kénitra — La 6è édition de l'Alpha Model United Nations (MUN), une simulation des débats de l'organisation des Nations Unies destinée à des lycéens, collégiens et étudiants universitaires, a pris fin dimanche à Kénitra avec la remise de certificats et de prix aux participants.

La cérémonie de clôture de cette édition, tenue au Palais La Princesse (Lalla Laaroussa) du complexe Marmara en présence notamment du directeur pédagogique du Groupe Alpha, a ainsi connu la remise de certificats aux délégués, aux chairs et au staff ayant animé la simulation des débats Onusiens.

Cet événement de trois jours a permis aux participants de débattre et de s'imprégner de divers sujets relatifs à la géopolitique et aux relations internationales, en trois langues (Arabe, Français et Anglais), tels que la Convention sur l'interdiction des armes chimiques, la sécurité alimentaire, la protection des enfants dans les zones de conflit, outre la simulation de situations de crise.

La cérémonie a également été marquée par la remise de plusieurs prix aux participants, notamment celui du "meilleur délégué", du "meilleur débatteur" et du "meilleur diplomate", ainsi que des prix relatifs aux activités de simulation de la Cour internationale de justice (CIJ), tel que le prix du "meilleur juge" et du "meilleur avocat".

Dans une déclaration à la MAP, Mme Soumiya Hanifa, superviseure de l'Alpha MUN et professeur de français au lycée Abdelmalek Essaadi de Kénitra, a indiqué que cet événement constitue une excellente opportunité de simuler le débat, la diplomatie et la prise de parole en public chez les participants, tout en les encourageant à s'engager dans la vie politique.

Et d'ajouter que les élèves ont manifesté un grand intérêt pour le débat, la politique, le dialogue et la communication, qualifiant cette expérience de véritable immersion dans la vie citoyenne, à la faveur de l'apprentissage des valeurs fondamentales de la tolérance, la liberté, le dialogue, la communication, outre des compétences comme la gestion et la résolution des conflits.

De son côté, Mohammed Diae Nadir, lycéen et vice-président de l'Alpha MUN, a indiqué que cette initiative a permis aux participants de développer leurs compétences académiques, et ce dans une atmosphère décontractée et agréable.

Pour sa part, Aroua Meskin, jeune lycéenne qui participe pour la quatrième fois à cet événement, a tenu à encourager les autres élèves à participer aux futures éditions de l'Alpha Model United Nations, compte tenu de l'excellente atmosphère marquant ses activités et sessions de travail.

Aimane Ouchouach, lycéen membre du bureau de l'Alpha MUN, a, quant à lui, relevé que les préparatifs de cet événement ont duré environ quatre mois, et se sont soldés par une organisation réussie, notamment les sessions de débats tenus samedi à l'Université Internationale de Rabat (UIR).

Wassim Nadi, lycéen participant, s'est félicité, de son côté, du bon déroulement de cette modélisation des travaux des Nations Unies et de la remise de plusieurs prix aux participants qui se sont le plus distingués.

Organisé en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, et le centre d'information des Nations Unies (CINU), l'Alpha Model United Nations 2025 se veut une simulation hautement réaliste qui reproduit les débats et les négociations qui se déroulent au sein de l'organisation des Nations Unies.