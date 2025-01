Cameroun: Les chefs traditionnels se mobilisent pour la présidentielle au palais des congrès

Une réunion stratégique des chefs traditionnels du Cameroun se déroule ce 27 janvier 2025 au Palais des Congrès de Yaoundé, cristallisant l'attention des observateurs politiques à l'approche de l'élection présidentielle. Cette assemblée, orchestrée sous l'égide du Conseil National des chefs traditionnels du Cameroun, révèle les liens complexes entre pouvoir traditionnel et politique moderne dans le pays.

L'événement, supervisé par le ministre de l'Administration territoriale, Paul Atanga NJI, laisse présager une déclaration de soutien à Paul Biya pour l'échéance électorale de 2025. Cette mobilisation des autorités coutumières soulève des questions fondamentales sur l'indépendance et la légitimité des institutions traditionnelles dans le paysage politique camerounais contemporain.

La particularité de cette réunion réside dans sa nature même : un rassemblement du bureau exécutif élargi qui intervient dans un contexte pré-électoral crucial. Cette configuration n'est pas sans rappeler les mécanismes de mobilisation politique observés lors des précédents scrutins, où le rôle des chefs traditionnels s'est souvent révélé déterminant dans l'orientation du vote des populations locales.

Une analyse approfondie de la situation met en lumière une réalité complexe concernant la légitimité de certains chefs traditionnels. En effet, contrairement à la conception ancestrale où ces dignitaires étaient désignés selon des rituels et des traditions séculaires, nombreux sont ceux qui doivent aujourd'hui leur position à une nomination administrative. Cette pratique soulève des interrogations sur l'authenticité de la représentation traditionnelle et son instrumentalisation potentielle à des fins politiques.

La convergence des chefs traditionnels vers le Palais des Congrès de Yaoundé illustre également la centralisation du pouvoir et l'influence grandissante de l'administration territoriale sur les structures traditionnelles. Cette dynamique reflète une évolution significative dans la gouvernance locale, où les frontières entre autorité traditionnelle et pouvoir politique deviennent de plus en plus poreuses.

L'implication du ministre de l'Administration territoriale dans l'organisation de cet événement témoigne de l'importance stratégique accordée aux chefs traditionnels dans le dispositif politique national. Leur rôle d'intermédiaires entre le pouvoir central et les populations locales en fait des acteurs incontournables dans le processus électoral camerounais.

Cette réunion intervient à un moment charnière de la vie politique camerounaise, alors que le pays se prépare à une échéance électorale majeure. La mobilisation des chefs traditionnels, qu'elle soit spontanée ou orchestrée, pourrait avoir un impact significatif sur la dynamique électorale à venir.

L'enjeu de cette assemblée dépasse le simple cadre d'une réunion administrative. Elle symbolise les transformations profondes que connaît l'institution traditionnelle au Cameroun, entre héritage ancestral et modernité politique. Le rôle des chefs traditionnels, initialement garants des us et coutumes, évolue vers celui d'acteurs politiques à part entière, soulevant des questions essentielles sur la préservation de leur indépendance et de leur légitimité culturelle.

Cette évolution du paysage traditionnel camerounais reflète les défis auxquels font face les institutions coutumières dans un contexte de modernisation politique. La capacité de ces structures à maintenir leur authenticité tout en s'adaptant aux exigences de la gouvernance moderne constitue un enjeu majeur pour l'avenir de la démocratie au Cameroun.