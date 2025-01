Ile Maurice: L'Association socio-culturelle Rastafari Moris prépare sa marche annuelle vers Trou-Chenille

Comme chaque année, à l'approche du 1er février, date marquant l'abolition de l'esclavage, divers organismes se mobilisent pour commémorer cette journée symbolique. L'Association socio-culturelle Rastafari Moris ne fait pas exception et prépare sa marche annuelle vers Trou-Chenille, l'un des premiers villages d'esclaves.

«Sous le thème Rekonesans nou lidantite : Pou nou memwar pa efase, cette célébration symbolique et spirituelle représente un moment clé pour les descendants africains et malgaches ainsi que pour la communauté créole. Elle s'inscrit dans la continuité de la marche annuelle vers Trou-Chenille, lieu de résistance et de mémoire, pour honorer nos ancêtres et préserver l'essence de notre histoire», explique un communiqué de l'association, qui a célébré ses 25 ans l'année dernière. Tous les Mauriciens sont invités à participer à cet événement.

«Derrière le symbolisme de cette célébration se cache un patrimoine en voie de disparition qu'il est essentiel de faire revivre. Pour cette marche annuelle, nous espérons une forte mobilisation, avec des bus partant des quatre coins de l'île. Le point de rassemblement est fixé à 10 heures devant le Village Hall du Morne, d'où la procession se dirigera vers Trou-Chenille. Une cérémonie protocolaire accompagnée d'un dépôt de gerbes aura lieu sur place. Vers 14 heures, les prières et le Nyabinghi débuteront. Chacun est invité à apporter sa nourriture et ses boissons», avance Nicolas Bastien-Sylva, membre actif de l'association. Ce dernier met à profit ses nombreuses années d'expérience dans le design pour mieux valoriser les initiatives de l'association.

Nicolas Bastien-Sylva souhaite également la présence de personnalités politiques à cette marche. «Nous avons rencontré les junior ministers Joana Bérenger et Véronique Leu-Govind, et nous leur avons transmis le programme de l'événement», précise-t-il. Pour l'association, la célébration de l'abolition de l'esclavage est aussi l'occasion de réfléchir à la situation actuelle de Maurice, en lien avec notre identité culturelle. De plus, l'association ambitionne de promouvoir davantage le mouvement rasta à Maurice. Plusieurs projets phares, tels que Triyang, seront prochainement annoncés.