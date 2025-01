Ile Maurice: Londres/Shikha Emrith, pâtissière - L'éclat sucré d'une étoile mauricienne à Mayfair

À 26 ANS, Shikha Emrith incarne le talent, la détermination et l'ambition. Originaire de Maurice, elle est aujourd'hui sous-chef pâtissière dans un salon de thé à l'hôtel Biltmore, Mayfair, Londres. Mayfair est l'un des quartiers les plus prestigieux de la capitale anglaise. Spécialisée en créations en chocolat, en petits gâteaux raffinés et en gâteaux réalistes, Shikha Emrith est un exemple à suivre pour les jeunes aspirants chefs mauriciens.

Dès son plus jeune âge, Shikha Emrith s'est passionnée pour la pâtisserie. «Je demandais souvent à mes parents de l'argent pour acheter des livres de recettes plutôt que des vêtements», confie-t-elle. Déterminée à réaliser son rêve, elle a rejoint une école de cuisine juste après le collège. Son premier emploi était celui de stagiaire à l'hôtel La Pirogue et a marqué le début d'un cheminement long et exigeant.

Après deux années d'expérience à l'échelle locale, Shikha Emrith est partie à l'étranger pour poursuivre ses ambitions. Dubaï a été sa première grande étape où elle a travaillé pour l'illustre hôtel Four Seasons. «Ce fut une expérience incroyable mais difficile, surtout de quitter ma famille, qui est mon pilier et notamment mon petit frère», raconte-t-elle.

Pendant trois ans, elle a perfectionné son art en travaillant avec des équipements innovants et aux côtés de chefs pâtissiers renommés. Mais son envie d'aller plus loin l'a poussée à quitter le confort et la familiarité de Dubaï pour tenter sa chance à Londres. C'est ainsi qu'elle a été recrutée comme sous-chef pâtissière dans le salon de thé de l'hôtel Biltmore à Mayfair.

L'art de raconter une histoire

Aujourd'hui, Shikha Emrith et son équipe font partie des meilleurs en matière d'afternoon tea à Londres. Ses spécialités ? Les présentations en chocolat, les petits gâteaux détaillés et les gâteaux réalistes, qui racontent une histoire à travers leur design. «Ces créations demandent une grande concentration et une attention particulière aux détails, ce qui me motive à repousser mes limites.»

Pour Shikha Emrith, la pâtisserie est bien plus qu'une simple discipline culinaire. C'est un moyen d'exprimer sa créativité et de susciter des émotions. Chaque dessert qu'elle crée raconte une histoire unique, reflétant à la fois ses expériences personnelles et les goûts variés de sa clientèle cosmopolite.

Travailler à Mayfair, symbole du luxe et de l'excellence, est un privilège pour elle. «Chaque jour est une opportunité de créer des expériences uniques pour nos clients, tout en développant une expertise de haut niveau», affirme-t-elle. Les exigences du quartier, combinées à une clientèle internationale aux attentes élevées, poussent la jeune Mauricienne à se réinventer quotidiennement.

Possible retour aux sources avec une vision claire

Malgré son succès à Londres, Shikha Emrith n'oublie pas ses racines. Elle nourrit le rêve d'ouvrir une pâtisserie à Maurice, où elle proposerait une expérience unique d'afternoon tea avec des gâteaux réalistes et des créations sur mesure. «Je veux apporter un niveau élevé de raffinement, enrichi par mes expériences à travers le monde. Mon objectif est de transformer chaque dessert en une évasion sensorielle pour mes clients», raconte-t-elle avec enthousiasme.

Pour ceux qui rêvent de suivre ses traces, Shikha Emrith offre des conseils inspirants : «Suivez vos rêves, même si c'est difficile. Avec du temps et de la détermination, vous atteindrez vos objectifs. Il ne faut pas oublier qu'un diamant est une pierre brute au départ, qui doit être taillée pour briller.»

Elle encourage les jeunes à sortir de leur zone de confort et à explorer des horizons nouveaux. Selon elle, chaque expérience, si difficile soit-elle, contribue à façonner une carrière et une personnalité uniques.