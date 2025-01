Ile Maurice: Conditions déplorables dénoncées dans un collège de l'Est

Le personnel d'un collège réputé de l'Est alerte sur des conditions de travail qu'il qualifie d'inhumaines. Plusieurs lettres ont été adressées au ministre de l'Éducation, Mahend Gungapersad, et au ministre du Travail, Reza Uteem, tandis que les élèves eux-mêmes ont tenté d'organiser une manifestation dans l'enceinte de l'établissement. Sur les réseaux sociaux, des publications témoignent également du malaise général et tous attendent désormais une réponse des autorités concernées.

Selon les enseignants, leurs journées commencent par une obligation humiliante : rester debout à la porte de l'établissement pendant une heure chaque matin. «Cette pratique est indigne de notre statut professionnel», dénoncent-ils. Les installations ne sont pas mieux : une salle des professeurs exiguë et insuffisamment ventilée, et des salles de classe mal équipées aggravent les difficultés. Ils pointent également des inégalités de traitement. «Nous avons les mêmes qualifications et sommes financés par le gouvernement comme nos collègues d'autres collèges privés, mais nos droits sont bafoués. Les enseignants des établissements publics bénéficient d'un traitement bien plus favorable», regrettent-ils.

Les enseignants évoquent des restrictions dans l'exercice de leurs responsabilités. «Nous ne sommes pas autorisés à participer à la correction des examens du National Certificate of Education, et quand c'est exceptionnellement permis, nous devons poser des local leaves. Cela limite notre développement professionnel.» De plus, ils décrivent un climat de tension dans l'établissement. «Le recteur et le gestionnaire nous manquent de respect, allant jusqu'à nous réprimander publiquement devant les élèves. Cela nuit à notre autorité et instaure une atmosphère hostile.»

Hausse «inexpliquée» des frais de la PTA

Les collégiens ont eux aussi pris la parole, dénonçant notamment l'augmentation inexpliquée des frais de la Parent Teacher Association (PTA), passés de Rs 1 500 à Rs 2 800. Certains élèves, pour manifester leur mécontentement, ont allumé des pétards dans l'enceinte du collège le 23 janvier. Ils dénoncent également des conditions matérielles déplorables : ventilateurs hors d'usage dans les salles de classe, toilettes mal entretenues et un manque de confort face à la chaleur. «Nous ne voulons pas que notre collège finisse comme le Mauritius College», ont-ils déclaré.

Enseignants et élèves demandent une inspection surprise de la part du ministre. «Venez constater par vous-même nos conditions. Nous voulons éduquer et préparer l'avenir de nos élèves, mais aidez-nous à y parvenir.» L'urgence de la situation appelle une réponse rapide pour rétablir des conditions dignes dans cet établissement de l'Est.

Information du ministère: Des places encore disponibles dans les académies

Le ministère de l'Éducation informe qu'un nombre limité de places reste disponible dans certaines académies pour l'année 2025. Les parents concernés, qu'il s'agisse de ceux souhaitant un transfert pour leur enfant déjà admis ou de ceux dont l'enfant n'a pas encore obtenu de siège, sont invités à soumettre une nouvelle demande. Les formulaires seront disponibles les mardi 28 janvier et jeudi 30 janvier 2025, entre 9 heures et 15 heures, dans les centres suivants :

· Zone 1 : Royal College Port Louis (Cassis)

· Zone 2 : Ministry of Education and Human Resource (Beau-Bassin)

· Zone 3 : Sookdeo Bissoondoyal State College (Rose-Belle)

· Zone 4 : Sir Abdool Raman Osman State College (Phoenix)

Il leur est demandé d'apporter l'original de l'acte de naissance, la carte d'identité nationale du parent ou du tuteur, le relevé de notes des examens du National Certificate of Education de 2024 et la lettre d'admission en Grade 10, si applicable. Les parents intéressés sont encouragés à agir rapidement pour saisir cette opportunité.