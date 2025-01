Ile Maurice: Du tableau noir au marketing digital... Le parcours d'Emma

Emmanuelle Thérèse, aussi connue comme Emma, est une entrepreneure qui a su opérer une transition réussie du monde de l'éducation au marketing digital. Après huit ans en tant qu'enseignante, elle se lance dans l'entrepreneuriat, poussée par une frustration du système éducatif et une envie de réaliser son potentiel.

«J'adorais enseigner, mais le cadre rigide ne me permettait pas d'exprimer ma créativité», explique-t-elle. C'est durant la pandémie qu'Emma réalise l'importance des réseaux sociaux dans sa réinvention professionnelle. Ce déclic la pousse à créer Honeyblue, une agence de marketing digital qu'elle souhaite à la fois accessible et humaine, pour accompagner des entreprises dans leur digitalisation. Bien que cette période ait bouleversé son parcours, elle en retient des leçons essentielles, comme l'adaptabilité et la résilience. «Le digital est désormais une nécessité, plus un luxe», souligne-t-elle.

Emma considère l'entrepreneuriat comme une capacité à transformer des idées en actions et à faire face aux échecs. «Chaque jour, je nourris cet état d'esprit en restant curieuse et en me fixant des objectifs ambitieux», dit-elle. Elle transmet cette philosophie à ses collaborateurs et à ses stagiaires lors de ses formations en stratégie marketing car enseigner reste une passion pour elle : «Voir mes élèves se lancer dans des carrières brillantes ou transformer leur business grâce à mes formations est une immense satisfaction.»

La gestion financière, une priorité

En parallèle, Emma place une grande importance dans la gestion financière personnelle, un domaine qu'elle aborde régulièrement avec son audience. «L'endettement personnel est souvent perçu comme une solution rapide, mais une bonne gestion financière est cruciale», souligne-t-elle. Depuis 2018, elle aide son public à mieux gérer ses finances et à réaliser ses projets.

À la tête de son agence, Emma incarne une gestion basée sur des valeurs humaines et transparentes. Elle prône une communication ouverte, l'autonomie, et un équilibre entre vie professionnelle et personnelle, des principes qu'elle applique dans son équipe. «Dans notre agence, nous créons un environnement respectueux où la créativité est encouragée», précise-t-elle. Sur les réseaux sociaux, elle défend l'authenticité et la cohérence pour capter l'attention de son audience. «Il faut être soi-même et partager du contenu qui apporte une vraie valeur», insiste-t-elle.

Si la peur et l'échec ont marqué son par- cours, la jeune femme les considère comme des étapes inévitables vers la réussite. «L'échec fait partie du chemin. Ce qui compte, ce n'est pas d'éviter les erreurs, mais d'en tirer des leçons», affirme-t-elle. Elle encourage ceux qui hésitent à se lancer : «Ne laisse pas la peur t'arrêter. Commence petit, mais pense grand.»

Un avenir international et des projets

L'avenir d'Emma s'écrit avec de nouveaux projets pour Honeyblue, ainsi que des formations à l'international. Elle nourrit également des ambitions personnelles de voyage et d'investissement, et souhaite partager son expérience pour inspirer d'autres entrepreneurs. «Le succès, pour moi, c'est d'être alignée avec mes valeurs, de faire un travail significatif et d'avoir un impact positif», conclut-elle. Si elle pouvait revenir en arrière, elle conseillerait à son jeune moi : «Crois en toi et fais confiance au processus. Chaque étape, même difficile, te mène là où tu es censée être.» Une philosophie qui incarne son parcours et sa réussite.