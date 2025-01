Afrique: La coopération internationale est essentielle pour la restitution des biens culturels africains

Addis Abeba — Le ministre d'État du Tourisme, Sileshi Girma, a souligné la nécessité d'une coopération internationale renforcée pour faciliter le retour des biens culturels en Afrique.

S'exprimant aujourd'hui lors d'un dialogue de haut niveau sur le thème « Nouvelles formes de coopération et accords pour le retour et la restitution des biens culturels en Afrique », le ministre d'État a souligné l'urgence d'efforts concertés pour assurer le retour et la préservation du patrimoine culturel africain.

Il a souligné le rôle essentiel d'une collaboration interétatique solide pour relever les défis posés par les transferts illicites.

« Les biens culturels sont mieux préservés dans leur pays d'origine et entre les mains des sociétés auxquelles ils appartiennent », a affirmé le ministre d'État.

Sileshi a également souligné que la perte du patrimoine culturel s'étend au-delà de la destruction physique pour inclure l'appropriation et la possession illicite par le vol, le pillage et le commerce illicite.

Il a attribué ces défis à l'héritage du colonialisme, déclarant : « Parmi les effets néfastes du colonialisme sur l'Afrique, la perte du patrimoine culturel est au premier plan. »

Le ministre d'État a souligné que la restitution est essentielle pour remédier aux injustices historiques qui ont affaibli le continent réitérant l'importance de la collaboration internationale et s'est dit optimiste quant au fait que le dialogue favoriserait de nouvelles voies de coopération.

Tout en reconnaissant la nature mondiale du défi, il a souligné le contexte unique de l'Afrique et les vulnérabilités spécifiques de l'Éthiopie, soulignant les agressions extérieures et les pillages internes.

Sileshi a évoqué les efforts de l'Éthiopie en matière de restitution culturelle, notant qu'un comité national a facilité avec succès le retour d'objets culturels d'Europe.

Il a réaffirmé l'engagement indéfectible de l'Éthiopie à lutter contre le trafic illicite et à renforcer les partenariats pour la restitution.

La représentante de l'UNESCO auprès de la CUA et de la CEA et représentante en Éthiopie, Rita Bissoonauth, a souligné le rôle vital de la culture dans le développement durable de l'Afrique.

Elle a souligné les efforts déployés pour lutter contre le pillage et le trafic illicite tout en soutenant la diversification des biens et services culturels.

Elle a souligné la reconnaissance mondiale croissante de la culture comme moteur et facilitateur du développement au cours de la dernière décennie.

Elle a souligné que le secteur représente 6,2 % de l'emploi mondial et 3,1 % du PIB mondial, offrant de nombreuses opportunités d'emploi aux jeunes.

En évoquant l'approche stratégique de l'UNESCO en matière de développement axé sur la culture, Bissoonauth a mis l'accent sur la protection et la promotion de la diversité culturelle et la sauvegarde du patrimoine.

Le développement axé sur la culture apporte de nombreux avantages non monétisés, tels que l'amélioration de l'inclusion sociale, de la résilience, de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Il contribue également à renforcer le capital social et à favoriser la confiance dans les institutions publiques, a-t-elle expliqué.

Bissoonauth a ensuite présenté les outils et initiatives de l'UNESCO, qui comprennent des conventions, des lignes directrices et des programmes de renforcement des capacités visant à préserver et à promouvoir le patrimoine culturel.

Elle a souligné que le patrimoine culturel et naturel sert de force de paix, de développement et d'innovation, exhortant les parties prenantes à intensifier leurs efforts pour sauvegarder ces atouts inestimables.