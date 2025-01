Togo: Prof Robert Dussey - « Ce n'est pas une question de faiblesse, mais de courage »

Le Togo, une voix courageuse pour la paix et la diplomatie !

Dans un monde marqué par des tensions politiques et des crises régionales, Prof. Robert DUSSEY, Ministre des Affaires étrangères du Togo, a réaffirmé une position claire et courageuse : "Le Togo est contre les sanctions et contre les coups d'État, mais nous privilégions la paix et le dialogue plutôt que la guerre."

Une vision pragmatique et réaliste

Face aux réalités complexes des coups d'État en Afrique, le Président de la République Togolaise S.E.M Faure E. GNASSINGBÉ a choisi de promouvoir le dialogue au lieu d'encourager la violence ou les interventions militaires. Cette position, assumée avec conviction par le Président de la République et son gouvernement, démontre une approche responsable et pacifique dans la gestion des crises.

Un pari courageux sur la diplomatie

Malgré les pressions de certaines puissances internationales et de pays voisins, le Togo a maintenu sa position avec fermeté. Aujourd'hui, ceux qui critiquaient cette posture rejoignent finalement le camp de la raison. Cela témoigne de la pertinence et de la justesse de cette vision.

Un appel à la paix

Ce n'est pas une question de faiblesse, mais de courage. Être un artisan de la paix dans un monde qui favorise souvent la confrontation exige une force et une conviction exceptionnelles. C'est le choix du Togo, et il inspire toute l'Afrique.

Dans cette interview, le Ministre a décrit une approche diplomatique subtile et efficace face aux crises en Afrique : "Nous mettons la carotte devant et le bâton derrière." Cette expression illustre parfaitement la vision togolaise qui est de privilégier la négociation et le dialogue (la carotte) avant toute confrontation ou sanction (le bâton). Pour le Togo, il s'agit de bâtir des solutions pacifiques et durables, même dans des contextes complexes comme les coups d'État ou les tensions régionales.

Le Togo ne soutient ni les sanctions aveugles ni la guerre. Comme l'a souligné Robert Dussey : Il faut être réaliste face aux coups d'État. Répondre par la guerre ne résout rien, et c'est la population qui souffre le plus.

Cette approche reconnaît la complexité des situations politiques en Afrique et refuse les solutions simplistes. Elle place les intérêts des populations au coeur des préoccupations, en évitant les sanctions qui affectent souvent plus durement les civils que les dirigeants.

A travers le Ministre Robert DUSSEY, le Togo démontre qu'une nation peut maintenir une position indépendante et constructive, même face aux pressions internationales.

MINISTERE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, DE L'INTÉGRATION RÉGIONALE ET DES TOGOLAIS DE L'EXTÉRIEUR