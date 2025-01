Gambie: La police confirme 3 vols à main armée en 48 heures

La police a confirmé l'existence de vols présumés à l'Access Bank à Brusubi, Kunkujang Badjie Estate et dans le village de Njau Sawalo en l'espace de deux jours.

Selon la police, des images de vidéosurveillance et des témoignages ont révélé que trois hommes sont entrés dans Access Bank par l'arrière, accédant au hall bancaire par l'entrée principale.

Les images montrent les trois hommes armés de pistolets, mais seul l'un d'entre eux a sorti un petit pistolet, et cela a poussé les agents de sécurité de la banque à s'enfuir et à se cacher. Aucun coup de feu n'a été tiré et aucun blessé n'a été signalé à l'intérieur de la banque. Les braqueurs ont été vus en train de ramasser une somme d'argent non identifiée au guichet avant de sortir par le même chemin que celui par lequel ils étaient entrés.

Un témoin oculaire a rapporté que les voleurs se sont enfuis à bord d'un véhicule Benz V-Boot sans plaque d'immatriculation.

Dans un autre incident, à Kunkujang Badjie Estate, un cas de vol avec violence a été signalé dans un bureau de l'agence Western Union.

Selon le plaignant, la police a révélé que trois hommes inconnus, dont l'un armé d'un pistolet, sont entrés dans le bureau et ont ligoté l'employé, Yankuba Darboe, avant de s'emparer par la force d'un montant total de 77 275 dalasis en liquide. Les suspects ont ensuite pris la fuite.

« La police est sur place pour vérifier les détails des deux incidents et oeuvre activement à l'arrestation des suspects et à la récupération des fonds volés. Le public est instamment prié de fournir toute information susceptible d'aider à l'identification et à la localisation des auteurs ».

Dans la même veine, la Force de Police de la Gambie a confirmé un autre incident de vol à main armée qui s'est produit plus tôt dans la journée de mardi dans un magasin appartenant à des Mauritaniens dans le village de Njau Sawalo entre 19h30 et 20h00.

« Quatre individus armés ont dévalisé le magasin et se sont enfuis avec une somme d'argent non confirmée. Aucun blessé n'a été signalé. »

« Des officiers de police sont actuellement sur place et la situation est sous contrôle. Dans ce contexte, le public est instamment prié de fournir toute information susceptible d'aider à l'arrestation des voleurs. »

