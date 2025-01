Afrique: i3, soutenu par la Fondation Gates, investit 1,6 million de dollars dans des start-ups africaines du secteur de la santé

Investing in Innovation Africa (i3) prévoit d'investir 1,6 million de dollars dans 15 start-ups africaines spécialisées dans les technologies de la santé.

i3 est soutenu par la Fondation Gates, Sanofi et d'autres organisations de santé mondiale.

Les candidatures sont clôturées le 28 février et les lauréats sont annoncés le 30 avril.

Investing in Innovation Africa (i3), soutenu par la Fondation Gates, Sanofi et d'autres organisations de santé mondiale, prévoit d'investir 1,6 million de dollars dans 15 start-ups africaines spécialisées dans les technologies de la santé. Dix entreprises en phase de démarrage recevront des subventions de 50 000 dollars sans prise de participation, tandis que cinq entreprises en phase de croissance recevront jusqu'à 225 000 dollars chacune.

L'initiative i3, qui en est à sa troisième cohorte, s'adresse aux jeunes entreprises qui s'intéressent à la prestation de soins de santé, aux services pharmaceutiques et à la distribution de produits. Les candidats en phase de démarrage doivent démontrer que leur produit est adapté au marché et que leur chiffre d'affaires annuel est supérieur à 10 000 dollars, tandis que les entreprises en phase de croissance doivent avoir des activités nationales et un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 dollars.

Cette initiative intervient alors que les startups africaines du secteur des technologies de la santé sont confrontées à un financement limité en capital-risque, n'ayant obtenu que 42,2 millions de dollars - 6,5 % du financement total - au cours du premier semestre 2024. Depuis son lancement en 2021, i3 a investi 3 millions de dollars dans 60 startups réparties dans 16 pays africains. Les startups sélectionnées bénéficient d'un soutien financier, d'un soutien de partenariat sur mesure et de connexions stratégiques avec des organisations de soins de santé. Les candidatures sont closes le 28 février et les lauréats seront annoncés le 30 avril.

Points clés à retenir

L'initiative d'i3 met en évidence le besoin critique de financement des technologies de la santé en Afrique, où les communautés mal desservies sont confrontées à des obstacles à l'accès aux soins de santé. En combinant des subventions avec un soutien stratégique, i3 vise à aider les startups à passer à l'échelle commerciale et à avoir un impact sur les systèmes de santé locaux. L'accent mis par le programme sur la facilitation des partenariats, la conclusion d'accords sur mesure et la présentation de clients permet de relever les défis auxquels sont confrontées les startups pour atteindre des marchés plus vastes.

Les bénéficiaires précédents, tels que Wella Health et Healthtracka au Nigeria, ayant fait la preuve de leur succès, la nouvelle cohorte d'i3 vise à catalyser l'innovation à travers le continent. À l'heure où le financement par le capital-risque diminue, de telles initiatives jouent un rôle essentiel pour soutenir la croissance de l'écosystème africain des technologies de la santé, en garantissant une résilience et un impact à long terme.