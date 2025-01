Afrique: Proparco investit 10,5 millions de dollars dans le fonds PME d'AfricInvest Africa

Proparco s'est engagé à hauteur de 10,5 millions de dollars dans le dernier fonds d'AfricInvest destiné à soutenir les PME en Afrique.

Le fonds se concentrera sur la promotion de la croissance économique, la création d'emplois et les pratiques durables.

Il ciblera les PME d'Afrique du Nord, de l'Est et de l'Ouest dans des secteurs tels que l'éducation, la santé et l'agro-industrie.

Proparco s'est engagé à verser 10,5 millions de dollars au dernier fonds d'AfricInvest destiné à soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) en Afrique. Le fonds se concentrera sur la croissance économique, la création d'emplois et les pratiques durables, en mettant l'accent sur l'égalité des sexes et l'impact sur le climat.

Ciblant les PME en Afrique du Nord, de l'Est et de l'Ouest dans des secteurs tels que l'éducation, la santé et l'agro-industrie, le fonds s'aligne sur la stratégie 2023-2027 de Proparco visant à promouvoir une croissance inclusive et durable. Il est également éligible au 2X Challenge, une initiative mondiale visant à renforcer l'autonomie économique des femmes.

"Cet investissement reflète notre ambition de renforcer les entrepreneurs africains et de relever durablement les défis économiques, sociaux et environnementaux", a déclaré Jérémie Ceyrac, directeur des investissements de Proparco. Brahim El Jai, associé principal d'AfricInvest, a souligné l'objectif du fonds d'aider les PME à mener une transformation durable grâce à un soutien financier, à l'innovation et à des stratégies climatiques alignées sur les Accords de Paris.

Points clés à retenir

L'investissement de Proparco souligne le rôle essentiel des PME dans le développement de l'Afrique. En s'attaquant à des secteurs clés et en promouvant des pratiques respectueuses de l'égalité des sexes et du climat, le fonds vise à générer un impact social, économique et environnemental mesurable. Grâce aux 25 années d'expertise d'AfricInvest sur les marchés africains, le partenariat aidera les PME à développer leurs activités, à adopter des stratégies durables et à contribuer à la transformation économique à long terme. Cette initiative complète le programme Choose Africa de Proparco, qui réaffirme son engagement à soutenir les entrepreneurs et à favoriser le développement durable sur le continent.