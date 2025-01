Sénégal: Journée internationale de la douane - Ziguinchor encore sous l'emprise du trafic de chanvre indien de faux billets et de faux médicaments

La célébration de la Journée internationale de la Douane (JID) a été l'occasion pour mesurer l'ampleur du phénomène de trafic de chanvre indien dans la partie sud du pays. L'incinération de marchandises prohibées, de plus de trois tonnes de chanvre indien, de produits illicites à Ziguinchor atteste bien de la percée de ce fléau dans cette partie sud du pays.

Ce sont des centaines de millions de francs CFA en marchandises prohibées, en chanvre indien, en faux médicaments qui ont été incinérées.

« Des marchandises constituées de 3,439 tonnes de chanvre indien, de 22kg de graines de chanvre indien, d'un lot de médicaments contrefaits d'une contre-valeur de 86millions de francs CFA, d'un lot de billets noirs saisis d'une contre-valeur de 140 millions ; le tout d'une valeur de 445 millions. Ces résultats, à côté de ceux de la Gendarmerie de la Police, des Eaux et forêts et des activités de destruction de vastes champs de chanvre indien au niveau de la région démontrent l'ampleur malheureusement de ce trafic au niveau de la région », constate le Colonel Malang Diédhiou, Directeur Régional des Douanes dans la zone sud qui salue également la synergie des actions qui se traduit par des actions combinées et des actions sectorielles.

Ce qui, selon le colonel Malang Diédhiou, autorise à croire à l'éradication de ce phénomène qui inquiète sérieusement dans cette partie sud du pays. Cette opération d'incinération a été l'un des faits saillants de cette JID dans la capitale du sud où les douanes sénégalaises, le temps d'un week-end, ont investi Ziguinchor non pas pour des opérations mais surtout « pour une douane qui concrétise ses engagements en matière d'efficacité, de sécurité et de prospérité » ; le thème déroulé cette année par les soldats de l'économie qui ont décliné une panoplie d'activités a Ziguinchor pour marquer cette « JID ».

Le Coordonnateur de la Direction Générale des Douanes saluera la forte mobilisation des soldats de l'économie avant de magnifier la collaboration qui existe entre les Douanes et les Forces de sécurité et de défense. Une randonnée pédestre a lancé les activités de cette JID. Autorités administratives, d'associations de randonneurs, des chefs de services et plusieurs personnes ont participé à cette randonnée pédestre qui a été l'occasion pour le Gouverneur de Région, Mor Talla Tine, d'appeler les populations à collaborer davantage avec les douanes.

« Nous invitons les populations a mieux soutenir la douane qu est une administration qui travaille à aider les pouvoirs publics à renforcer les marges budgétaires mais également à mieux protéger les consommateurs», a lancé le chef de l'exécutif régional qui a marché aux côtés du Président de l'Amicale des Inspecteurs et Officiers de Douanes, le Colonel Ousmane Kane très satisfait de cette activité de randonnée. Des décorations d'officiers de douanes et un panel ont également marqué cette journée internationale de la Douane tenue à Ziguinchor et qui a vu la participation des douanes de la Guinée Bissau