Sénégal: Crise interne au parti de l'unité et du rassemblement (PUR) - Cheikh Tidiane Youm sur siège éjectable

La crise interne qui a touché la majorité des partis défaits lors de la présidentielle de 2024 n'épargne pas le Parti de l'Unité et du Rassemblement (PUR). Neuf mois après l'élection du Président Bassirou Diomaye Faye, un vent de révolte souffle au sein du parti dont les Secrétaires Généraux de Fédération (SGF) et Secrétaires Nationaux (SN) réclament la tête de Cheikh Tidiane Youm, actuel secrétaire général national et unique représentant du PUR à l'Assemblée nationale.

Les Secrétaires Généraux de Fédération (SGF) et Secrétaires Nationaux (SN) du Parti de l'Unité et du Rassemblement (PUR) réclament la tête de Cheikh Tidiane Youm, le Secrétaire général du parti de Serigne Moustapha Sy. En effet, ces cadres du PUR, au sortir d'une rencontre tenue, samedi 25 janvier, au siège du parti, ont fait face à la presse pour "définir les bases d'une nouvelle organisation politique" plus solide et plus adéquate" mais surtout déclarer "indésirable" le Secrétaire général au sein du parti. Ces responsables qui accusent Cheikh Omar Youm de semer la zizanie et d'approfondir le désaccord entre la base et la direction du parti, ont ainsi décidé de le démettre de tous ses postes de responsabilité.

"Les responsables, militants et sympathisants du Parti de l'Unité et du Rassemblement (PUR), réunis au sein de ce collectif, souhaitent exprimer leur désaccord avec certaines initiatives politiques et organisationnelles entreprises par Cheikh Tidiane Youm au nom du parti.

Après une longue période de réflexion, d'introspection et d'évaluation des activités menées, il est ressorti de ce diagnostic que le sieur Cheikh Tidiane Youm n'a pas varié dans ses actes de sabotage; d'insubordination et de manipulation pour casser la volonté des militants et sympathisants du parti lors de rendez-vous politiques importants", a affirmé le secrétaire national du mouvement de la jeunesse du PUR. Selon Babacar Lo, Sg du mouvement des jeunes du parti, "par rapport à toutes les échéances qui se sont passées, Cheikh Tidiane Youm n'a pas respecté les orientations du parti. Par conséquent, il a été demandé par l'Assemblée de le défénestrer de toutes ses responsabilités nationales et périphériques au sein du PUR".

Lors de ce face-à-face avec les journalistes, les secrétaires nationaux et les secrétaires généraux des fédérations du PUR ont rappelé que leur unique leader reste le responsable moral du parti, Serigne Moustapha Sy. Ainsi, le secrétariat national qui estime que Cheikh Tidiane Youm n'a pas respecté les orientations du PUR par rapport à toutes les échéances électorales passées, a pris la décision majeure de mettre en place un comité ad hoc qui devra conduire à la tenue d'une Assemblée générale dans les tout prochains jours. D'après ce Collectif des Secrétaires Nationaux, Secrétaires Généraux de Fédérations et Responsables Nationaux, militants et sympathisants du PUR, un calendrier préparatoire du congrès extraordinaire devant se faire dans les meilleurs délais sera établi et soumis à l'appréciation du président du parti, pour ensuite être partagé partout et pour tous.