Congo-Kinshasa: Est du pays - Escalade de la violence par les attaques de M23 soutenu par l'armée rwandaise

L'escalade de la violence ces derniers jours dans l'Est de la RDC a suscité diverses réactions au sein de la communauté africaine et internationale.

Dans son communiqué du 25 janvier 2025, l'union européenne : « cette situation sape les efforts menés par les Africains pour parvenir à une résolution pacifique du conflit et réaffirme son plein soutien aux processus de Luanda et de Nairobi ».

L'UE condamne fermement la prise de la ville de Minova le 21 janvier, suivie de la prise de Saké le 23 janvier par le M23. L'avancée continue du M23 constitue une violation inacceptable du cessez-le-feu convenu et aggrave encore la crise humanitaire.

Pour sa part, le président angolais, facilitateur du processus de pacification dans la Région des grands lacs, dans le conflit opposant la RDC et le Rwanda, a dans un communiqué parvenu à Radio Okapi ce même 25 janvier, exprimé sa profonde préoccupation face à la détérioration de la situation de paix et de sécurité à l'Est de la RDC précisément aux Nord et Sud Kivu.

Il affirme que la recrudescence des attaques perpétrés par le M23 ainsi l'occupation d'illégale récente de Saké et Minova traduisent une dangereuse escalade dans ce conflit.

Il exhorte les deux parties à retourner immédiatement sur la table des négociations.

Autre réaction, c'est celle du président de la commission de l'Union africaine, dans un communiqué rendu publique ce samedi 25 janvier 2025, Moussa Faki Mahamat dit déplorer l'escalade de la violence, mettant à rude épreuve les efforts des dirigeants africains dans la recherche de la paix, qui sont affirme- t-il la seule voie de résoudre la tension persistante entre la RDC et le Rwanda d'une part et entre le gouvernement congolais et son opposition politico-militaire d'autre part. Une réaction jugée tardive et confuse par le ministre congolais de la communication et des médias le porte-parole du gouvernement congolais.

Et toujours à propos de la situation sécuritaire à l'Est de la RDC, dans sa déclaration de ce dimanche 26 janvier 2025, le secrétaire général des nations unies se dit profondément préoccupé par l'escalade de la violence dans l'Est de la RDC et réitère sa condamnation plus ferme de l'offensive en cours du groupe armé M23 et de ses avancées vers Goma au Nord Kivu, avec l'appui des forces rwandaises. Dans sa déclaration, Antonio Guterres indique qu'au cours de ces récents combats, deux casques bleus sud-africains et un casque bleu uruguayen de la Monusco ont été tués dans l'accomplissement du mandat qui leur a été confié par le Conseil de sécurité l'ONU.

Dans l'entretemps, le Conseil de sécurité de l'ONU vient de tenir une réunion en urgence ce dimanche 26 janvier pour examiner la situation sécuritaire à l'Est de la RDC.

Les auditeurs ont échangé avec Me Dieudonné Tshibwabwa Mbuyi, avocat aux barreaux de Bruxelles (Belgique), de Kinshasa Gombe et Kananga (RDC), sous la modération de Marcel Ngombo Mbala.