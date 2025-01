Sénégal: Relations bilatérales entre la France et le pays - Un volume d'échanges de 1,1 milliard d'euros en 2023

Depuis des décennies, les relations entre la France et le Sénégal se distinguent par leur caractère étroit et multiforme. Cependant, ces liens historiques semblent prendre une nouvelle orientation ces derniers mois.

En 2023, avec 12 % des parts de marché, la France s'est repositionnée comme le premier fournisseur de biens au Sénégal, générant un volume d'échanges de 1,1 milliard d'euros. Ce chiffre fait du Sénégal le troisième client de la France en Afrique subsaharienne, derrière l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire.

En matière d'investissements directs étrangers (IDE), la France conserve une position dominante avec 17 % des IDE enregistrés en 2021, consolidant ainsi son rôle clé dans l'économie sénégalaise. Par ailleurs, les relations entre les deux pays se distinguent par une coopération culturelle, scientifique et technique d'une grande richesse, ainsi que par des partenariats dans les domaines de la défense et de la sécurité. Cependant, ces derniers subissent des tensions croissantes dans le contexte du nouveau régime sénégalais, susceptible de compromettre cet équilibre historique.

Le Sénégal demeure le seul pays d'Afrique subsaharienne avec lequel la France organise un séminaire intergouvernemental de manière alternée à Dakar et à Paris. Ce statut reflète le rôle singulier du Sénégal en tant qu'îlot de paix et de stabilité politique en Afrique de l'Ouest. En 2023, les entreprises françaises ont réaffirmé leur contribution majeure à l'économie sénégalaise, employant plus de 30 000 personnes et contribuant significativement aux recettes fiscales du pays.

Les échanges commerciaux entre les deux pays se chiffrent à 1,1 milliard d'euros, avec un excédent commercial de 937 millions d'euros en faveur de la France. À la même période, la France a également devancé la Chine (10,9 %) pour redevenir le principal fournisseur du Sénégal, avec 12 % des parts de marché, contre 9,2 % en 2022.

Données économiques et dynamiques des échanges commerciaux

Selon l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), les échanges commerciaux du Sénégal ont enregistré une baisse de 6,1 % en 2023, après une année 2022 marquée par une reprise post-COVID vigoureuse (+34 % en glissement annuel). Les exportations sénégalaises s'élèvent à 3 224 milliards de FCFA (4,9 milliards d'euros), en recul de 9,5 % par rapport à l'année précédente.

Le Mali reste le premier client du Sénégal, représentant près de 23 % des exportations (1,1 milliard d'euros), suivi par la Suisse (12,1 %) et l'Inde (10,2 %). La France, quant à elle, se positionne au 14e rang des clients du Sénégal, en légère progression par rapport à 2022.

En termes de produits exportés, les produits pétroliers dominent (21 % de la valeur totale), suivis de l'or (16,4 %) et de l'acide phosphorique (8,2 %). Ces secteurs clés devraient connaître une forte dynamique avec l'entrée en production des ressources pétrolières et gazières du pays.

Du côté des importations, celles-ci se chiffrent à 7 207 milliards de FCFA (11 milliards d'euros), enregistrant une légère baisse (-4,5 %) par rapport à 2022, mais restant à des niveaux record (+60,4 % par rapport à 2020). La France s'impose de nouveau comme le principal fournisseur du Sénégal, devant la Chine et le Nigeria.

La France : un partenaire économique et financier de premier plan

Entre 2011 et 2023, la France s'est affirmée comme le principal investisseur au Sénégal, représentant 16 % des stocks d'IDE en 2023. Bien que leur poids relatif ait diminué (66 % en 2015), les investissements français ont connu une croissance significative, passant de 980 millions d'euros à 2,4 milliards d'euros (+144 %).

Au sein de la CEDEAO, le Sénégal figure comme la quatrième destination des IDE français en 2023, derrière le Ghana, mais conserve la deuxième place au sein de l'UEMOA, après la Côte d'Ivoire. Les quelque 270 entreprises françaises présentes au Sénégal emploient majoritairement des citoyens sénégalais (86 %) et participent activement aux initiatives de responsabilité sociale (RSE).

L'aide publique au développement : un engagement durable

En matière d'aide bilatérale, la France demeure le premier bailleur du Sénégal. Depuis 2007, l'Agence Française de Développement (AFD) a engagé près de 2 milliards d'euros au Sénégal, avec plus de 70 projets en cours, couvrant des secteurs tels que l'agriculture, l'eau-assainissement, l'éducation, l'énergie et le développement urbain. Dans le cadre de la coopération bilatérale, un prêt budgétaire de 150 millions d'euros a été accordé au Sénégal en 2023 pour accompagner la mise en oeuvre de son programme économique soutenu par le FMI.

Une coopération culturelle, scientifique et technique exemplaire

Le réseau culturel français au Sénégal comprend l'Institut Français du Sénégal (Dakar et Saint-Louis), deux Alliances Françaises (Ziguinchor et Kaolack) et 18 établissements scolaires accueillant près de 8 500 élèves. Les initiatives dans l'enseignement supérieur se renforcent, avec 15 251 étudiants sénégalais en France en 2022-2023 (+39 % en cinq ans).

Le campus franco-sénégalais, inauguré en juin 2019, illustre cette coopération exemplaire en offrant une trentaine de formations conjointes. Par ailleurs, des institutions prestigieuses telles que l'Institut Pasteur de Dakar ou l'IRD témoignent du dynamisme scientifique bilatéral.

Une assistance technique et sécuritaire stratégique

La France déploie une vingtaine d'experts techniques au Sénégal, contribuant à des projets essentiels dans les domaines de la gouvernance démocratique, de la lutte contre le terrorisme et de l'appui à la justice. Enfin, la coopération décentralisée est particulièrement dense, avec près de 100 partenariats actifs entre collectivités locales françaises et sénégalaises.