Sénégal: De qui se moque-t-on ?

opinion

Les rapports de la Cellule nationale de Traitement des Informations financières (Centif) transmis au Procureur de la République qui font étalage de crimes économiques présumés donnent froid dans le dos.

A bien des égards ils sont révélateurs du rapport au pouvoir qui travaille ce pays qui est le nôtre. Aussi, en lieu et place des indignations, des cris d'orfraie et des mouvements de soutien qui s'époumonent ici ou là, il conviendrait plutôt de s'interroger sérieusement sur une réalité indéniable qui le gangrène et plombe l'économie nationale.

Depuis ces dernières années en effet, le compteur de l'impunité et de la prédation s'affole en attendant que la justice fasse enfin son travail dans le respect de la séparation des pouvoirs. Dernier rempart susceptible de garantir la cohésion sociale, elle a l'obligation, à travers les personnes qui sont censées la dire au nom du peuple sénégalais, de rester fidèle à son serment. Et cela, conformément à l'idéal de la balance, symbole d'équilibre qu'elle incarne, parce que censée ne pencher ni d'un côté ni de l'autre. En dehors de toute connivence, refusant d'être aux ordres, il lui revient de dire le droit en ayant pour seule boussole, une conscience trempée dans l'éthique et la déontologie. C'est à ce prix qu'elle pourra contribuer à l'éveil d'une nouvelle confiance citoyenne autour de laquelle pourra s'édifier et se consolider le vivre-ensemble.

Et cette dernière, convient-il de le rappeler, se noue autour de l'exemplarité. Les dirigeants actuels doivent par conséquent montrer qu'ils incarnent au premier chef, la rupture systémique à laquelle ils appellent. Aussi, importe-t-il qu'ils nous montrent de la simplicité, de l'humilité et de l'ardeur au travail en prônant une vigilance à toute épreuve, refusant de succomber à cet ego hypertrophié qui aveugle et fait sombrer dans l'hubris d'un pouvoir fait d'arrogance et d'irresponsabilité.

Au premier chef sont-ils donc appelés à s'éloigner de cette culture de l'apparat voire du m'as-tu vu avec ces énormes bolides en provenance des usines de l'Occident décrié et/ou d'Asie, et qui coûtent aux deniers publics. L'Asie aurait dû au contraire, servir plutôt de modèle, pour avoir montré sa capacité à compter sur ses propres forces. Voilà un continent qui a misé sur l'ingéniosité et le sens de l'engagement et du don de soi des citoyens guidés par la volonté patriotique de transformer positivement un espace, naguère humilié par la domination étrangère, en pays qui emprunte avec panache le chemin de la souveraineté économique.

Déprivatiser les trottoirs du Palais

A rebours de tout cela, la gouvernance impériale semble prendre ses quartiers sous nos cieux. Les tenants du pouvoir sont encore dans un m'as-tu vu, fait de sirènes, de gyrophares et de cortèges tapageurs. Avec en prime, pour le chef de l'État, des déplacements sur des parcours jalonnés par un impressionnant dispositif des forces de l'ordre.

Sans compter cette régression démocratique qu'on peine à comprendre et que même les régimes précédents n'avaient osé imposer et qui consiste en la privatisation des trottoirs qui bordent le Palais présidentiel, c'est-à dire la maison des Sénégalais. Ils sont interdits à la circulation piétonne; mesures inadmissibles en dehors des périodes de crise, puisqu'il s'agit d'un espace public. Aussi, est-il souhaitable que le gouverneur du Palais puisse corriger ce qui ressemble à un abus de pouvoir d'un autre temps. Et pour tout clore, tout dernièrement le chef de l'État a présidé un séminaire relatif à l'administration pour appeler à plus d'efficacité, oubliant de relever que la première mesure à prendre car commandant tout le reste, et que les autorités doivent incarner au premier chef, est de rompre avec l'heure sénégalaise. Cet alibi paresseux qui pétrifie la ponctualité et ouvre un grand boulevard au laxisme, jusqu'à pas d'heure.

Il urge alors que les mots épousent les choses dans le sens d'une rupture qui refuse de se complaire dans l'incantation, oubliant que la puissance performative est de l'ordre du champ mystico-religieux, contrairement à celui de la réalité concrète qui nécessite que l'on se confronte à elle. En dehors des mots, des belles promesses et des décisions sans lendemains qui chantent. Une manière de s'inspirer ainsi de Thomas Sankara, une des références du pouvoir actuel, qui lui avait l'honnêteté de se conformer à l'idéal auquel il appelait. Avec simplicité et humilité, il circulait dans une petite voiture, incitait avec vigueur à une consommation endogène, à l'image du port « Faso danfani ».

La gouvernance n'est pas un gâteau à partager

L'actuel pouvoir avait par ailleurs promis de se démarquer du népotisme et de toute forme de tribalisme en ayant recours à des appels à candidature pour là aussi, finir par se noyer dans le poto-poto partisan, oubliant que la gouvernance n'est pas un gâteau à partager, ni une récompense pour services rendus mais question de compétence et de sens aigu du service public. Ce qu'on attend de nos dirigeants c'est de transpirer, de voir leurs cheveux blanchir sous le harnais, leurs mines préoccupées, à coeur de sortir le Sénégal de l'ornière. On attend d'eux qu'ils révolutionnent notre rapport au pouvoir.

Que l'on n'ait plus à se réjouir de la nomination d'une tierce personne à un poste de responsabilité signifiant par-là, qu'elle va avoir accès aux ressources. Les urgences devraient pourtant être ailleurs au regard des problèmes de santé, de l'emploi, de la promotion positive des femmes dans les sphères de décision, des enfants talibés qui se voient voler leur avenir, etc. Alors que l'école est obligatoire ne les voilà-ils pas jetés dans la rue à la merci de toutes sortes de prédateurs sexuels et autres usuriers ? Autre signe inquiétant, on voit se poursuivre en dépit de toutes les campagnes de prévention et des mesures de répression, des vagues de départ de jeunes par pirogues, au risque de leur vie, en dépit des rêves et du « Projet », à la recherche d'une bouée d'espérance. Sans compter que le front syndical est entrain de se réchauffer, du fait de l'impatience qui commence à gagner certains secteurs sociaux.

La rupture systémique promue doit donc impérativement s'éloigner de la fétichisation des slogans pour avoir l'obsession de dérouler un chemin autre, en n'ayant pas en ligne de mire un second mandat car cela implique des calculs politiciens avec tout ce que cela suppose comme renoncement à des principes. Qu'importe du reste ce qui adviendra, car s'impose un sens du sacrifice, puisqu'il faudra balayer toutes les mauvaises habitudes acquises durant ces dernières années, lesquelles se sont sédimentées autour du clientélisme et de la prédation.

Assurément, le souverainisme ce n'est pas passer son temps dans une conflictualité de dénonciation, mais s'inscrire dans une démarche de compter sur ses propres forces, comme axe central articulé autour de l'ouverture aux autres. Il s'agit en effet d'inverser la donne de l'échange inégal en se focalisant sur ce qui permet d'être maître de son destin. En somme consommer ce que l'on produit et produire ce que l'on consomme, car liberté ne peut être sous tutelle

L'impératif de justice

Drôle de pays que le nôtre où l'on fait mine de ne pas se rendre compte qu'il est gangrené par une gestion prédatrice et clientéliste des deniers publics ! Pour s'en convaincre, il suffit tout simplement de se souvenir de ce président de la République issu de la première alternance démocratique proférant ces paroles effarantes dès l'acceptation de sa défaite par l'opposition. « Nos problèmes d'argent sont maintenant terminés » avait-il clamé. Avec une brutalité teintée d'un cinglant cynisme, il posait ainsi un désastreux rapport au pouvoir ressemblant à un nid de la poule aux oeufs d'or qui ne demande qu'à être pillé.

En réalité il ne faisait que mettre en exergue une vision qui s'est infusée dans le corps social et qui se traduit par le fait que, dès lors qu'une personne est nommée à un poste de responsabilité, ce qui intéresse d'emblée, ce ne sont pas les défis à relever mais la cagnotte qu'elle va devoir gérer. On se souvient aussi d'un autre président issu de la deuxième alternance qui se targuait d'avoir mis sous le coude des dossiers diligentés par l'inspection générale d'Etat (Ige), dans l'optique de neutraliser des adversaires politiques potentiels. Il menaçait aussi de se défaire de tout directeur de société nommé par ses soins en cas de défaite électorale, incitant ainsi à puiser allègrement dans les ressources publiques. Pourvu que ça rapporte gros sur le plan électoral !

A l'évidence, il est attendu ici que la justice s'empare des dossiers qui lui sont soumis par la Centif et puisse les instruire équitablement. A charge et à décharge, loin des calculs et des pressions politiques. Tout ce tapage alentour semble bien dérisoire lorsqu'il est question de la reddition des comptes. A se demander de qui se moque-t-on ?