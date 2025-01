Sénégal: Autonomie, souveraineté, panafricanisme et réforme sociale - La Maison de la Culture Douta Seck à l'école du Grand Maodo

Le lancement des grandes conférences de la Maison de la Culture Douta Seck a été marqué par une réflexion sur le thème « Mamadou Dia : un engagement pour l'indépendance et le développement du Sénégal ».

La cérémonie a rassemblé des intellectuels, politiciens et historiens pour honorer cet homme d'État, architecte du projet sénégalais d'autonomie, puis d'indépendance, et pionnier du panafricanisme et de la réforme sociale.

Il s'agissait de revisiter l'héritage de Mamadou Dia en tant que président du Conseil et acteur clé des luttes pour l'indépendance : sa vision souverainiste et sociale a été au centre des échanges. Les intervenants ont exploré ses idées sur la gouvernance progressiste, la justice sociale et l'inclusion. Il était aussi question de s'inspirer de son expérience pour tirer des leçons pratiques afin d'affronter les défis contemporains du Sénégal et d'autres nations africaines.

Les conférenciers, Dr Adama Baytir Diop, historien, enseignant à la retraite de l' Université Gaston Berger de Saint louis (UGB), Dr Ibrahima Dème, chargé d'Etudes et Mr Alla Kane, député à l'Assemblée nationale, ont mis en lumière des aspects marquants de son leadership, son engagement pour la discipline et le travail. Mamadou Dia, défenseur de l'austérité et de la rigueur, incarnait l'éthique et la modestie en politique. Il refusait les privilèges personnels, favorisant l'effort collectif, a-t-on fait comprendre. Quid de son orientation autogestionnaire : le Grand Maodo prônait une économie participative où les paysans et les ouvriers joueraient un rôle actif dans le développement national.

Mme Aminata Touré, Haute représentante du chef de l'Etat soutiendra que le Grand Maodo était un visionnaire car sa pensée est toujours d'actualité. « Les paysans constituent la frange la plus importante de notre population. Donc ils doivent participer nécessairement à la prise de décisions de toutes les politiques initiées en direction leurs secteurs d'activité. Sans les paysans, tout développement est illusoire. La nécessité de moderniser les coopératives agricoles et d'appliquer des solutions inspirées des initiatives économiques qu'il avait lancées est toujours d'actualité ».

Cependant, ont dit certains, les oeuvres du grand patriarche présentent des limites et critiques. Certains panélistes ont rappelé ses erreurs stratégiques et politiques, notamment face aux pressions des élites conservatrices et aux défis d'une gouvernance partagée.

Les discussions ont également touché les problèmes actuels tels que la lutte contre le néocolonialisme et les inégalités sociales, tout en s'appuyant sur le patriotisme progressiste, selon les idéaux de Dia, et l'importance d'une gestion rigoureuse des ressources publiques, illustrée par la sobriété de Mamadou Dia dans ses fonctions.

Le conseiller du Président de la République, Mr Madièye Mbodj, a indiqué que la question des coopératives, c'est aussi l'orientation dans le gouvernement actuel. « Avec l'horizon 2050 que nous avons tracé, il y a une vision. Nous devons effectivement articuler cela avec la prise en charge des urgences populaires qui sont là, dans le monde rural, dans le monde présent, et nous devons nous inspirer de ce qui a été fait par Mamadou Dia pour aller plus vite et mieux. Enfin, je pense qu'il y a aussi deux notions qui me semblent importantes, dans la pensée et dans la politique. C'est la question de la spiritualité et la question de l'austérité ».

Pour sa part, le Pr Babacar Fall a tenu à alerter : « Le premier élément, c'est l'ironie qu'on a à chaque fois pour célébrer la fête de l'indépendance du Sénégal. On l'a toujours célébrée, et on a toujours aussi ignoré celui qui a signé l'indépendance, le transfert des institutions souverainistes du Sénégal. On a plongé, on peut dire, dans la pénombre, et je crois que c'est heureux que le centre de la maison de Sèvres et d'autres sphères du Sénégal puissent effectivement faire sortir de l'ombre ces grands hommes qu'on a ignorés pendant plusieurs années, parce que simplement leur conception était en lutte avec l'establishment».

Et de poursuivre : « La deuxième chose, en relation avec le deuxième objectif de la rencontre, est de savoir quelles sont les leçons que l'on peut tirer de l'expérience et qui puissent servir les nouvelles institutions. Nous avons également entendu le Premier Ministre dire que les nouvelles autorités vont s'occuper des syndicats sur la nature des revendications qui sont susceptibles d'être portées au-devant.

Nous avons vu également à l'occasion de la rentrée de la Cour des tribunaux des discours ayant porté sur la question de la révision des grèves et des codes de travail, toutes choses qui rappellent les tendances des confrontations futures entre les syndicats et les nouvelles autorités. Je crois qu'il est très important que les nouvelles autorités prennent conscience qu'il faut éviter ce qui est arrivé en 1959 dans le cadre des syndicats ».

L'hommage à Mamadou Dia, tenu à la Maison de la Culture, a réaffirmé pour finir l'importance de l'héritage du Grand Maodo, non seulement pour l'histoire du Sénégal, mais aussi comme source d'inspiration pour une gouvernance équitable et souveraine. Les participants ont appelé à approfondir la recherche sur ses idées et à les adapter aux réalités actuelles.