Ghana: L'excédent commercial du pays atteindra le chiffre record de 5 milliards de dollars en 2024 grâce au boom de l'or

La Banque du Ghana a fait état d'un excédent commercial de 5 milliards de dollars en 2024, contre 2,7 milliards de dollars l'année précédente, sous l'effet d'une hausse de 50 % des exportations d'or, à 11,6 milliards de dollars. Les exportations totales ont augmenté pour atteindre 20,2 milliards de dollars, tandis que les importations ont légèrement augmenté pour atteindre 15,2 milliards de dollars.

Le compte commercial s'est amélioré, passant de 3,5 % à 5,9 % du PIB, reflétant des gains qui pourraient soutenir la monnaie ghanéenne, le cedi, qui a lutté contre le dollar, perdant 3,2 % de sa valeur après la victoire de Donald Trump à la présidentielle américaine.

Les exportations de cacao ont diminué de 2,2 milliards de dollars à 1,7 milliard de dollars, tandis que les exportations de pétrole ont connu une hausse modeste à 3,9 milliards de dollars. La balance des comptes courants est passée de 1,8 % à 4,2 % du PIB, les envois de fonds ayant augmenté pour atteindre 6,7 milliards de dollars.

Points clés à retenir

Les bonnes performances commerciales du Ghana, tirées par les exportations d'or et l'augmentation des envois de fonds, ont permis d'accroître les réserves à 9 milliards de dollars et d'augmenter les avoirs en or de la Banque du Ghana à 30,5 tonnes. Cependant, la dette publique reste élevée, à 48,5 milliards de dollars, soit 72,2 % du PIB. Le secteur financier a également affiché une croissance, avec des prêts en hausse de 24,3 % en glissement annuel à 95,7 milliards de cédis et des transactions d'argent mobile atteignant 334,8 milliards de cédis en décembre 2024.

Ces indicateurs mettent en évidence un tableau mitigé : alors que les flux commerciaux et financiers soutiennent la reprise, les défis structurels, y compris la viabilité de la dette et la volatilité des devises, persistent. L'équilibre entre la croissance et la stabilité économique sera déterminant pour les progrès du Ghana en 2025.