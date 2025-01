Afrique Centrale: Les rebelles M23 soutenus par le Rwanda revendiquent la prise de la ville de Goma, dans l'est de la RDC

Les rebelles du M23 en République démocratique du Congo (RDC) affirment avoir pris le contrôle de Goma.

Des milliers de personnes ont fui leur domicile alors que des tirs et des affrontements ont été signalés près de l'aéroport et du centre-ville ce lundi.

La RDC accuse le Rwanda de soutenir directement le M23, qualifiant ces actions d'"agression frontale".

Les rebelles du M23 en République démocratique du Congo (RDC) affirment avoir pris le contrôle de Goma, la capitale de l'État du Nord-Kivu, après des semaines d'avancées rapides. Des milliers de personnes ont fui leur domicile alors que des tirs et des affrontements ont été signalés près de l'aéroport et du centre-ville lundi.

"Nous demandons à tous les habitants de Goma de rester calmes. La libération de la ville a été menée à bien", a déclaré le porte-parole du M23, Lawrence Kanyuka. Des témoins ont confirmé la présence de combattants rebelles dans le centre-ville, tandis que 100 soldats gouvernementaux se seraient rendus aux forces de maintien de la paix de l'ONU. La mission de maintien de la paix des Nations unies (Monusco) a commencé à évacuer son personnel vers le Rwanda au fur et à mesure de l'avancée des combattants du M23, qui auraient utilisé des habitants comme boucliers humains.

La RDC accuse le Rwanda de soutenir directement le M23, qualifiant ces actions d'"agression frontale". Le Rwanda nie ces allégations et accuse le gouvernement de la RDC de ne pas rechercher la paix. Le M23, un groupe rebelle dirigé par des Tutsis, affirme que son objectif est de protéger l'ethnie tutsie dans la région.

Points clés à retenir

La prise de Goma par le M23 menace de raviver les tensions régionales enracinées dans les conflits du génocide rwandais d'après 1994. La résurgence des rebelles depuis 2021, avec le soutien présumé du Rwanda, exacerbe l'une des plus grandes crises humanitaires au monde. Les Nations unies estiment que plus d'un tiers de la population du Nord-Kivu est déplacée, et la situation à Goma ne fait qu'aggraver la situation.

La pression internationale pourrait à nouveau s'exercer sur le Rwanda, comme en 2012, lorsque l'aide avait été interrompue en raison de ses liens avec le M23. La crise actuelle met en évidence la nécessité d'efforts régionaux et internationaux pour résoudre les tensions de longue date et stabiliser l'est de la RDC. Sans une intervention urgente, le conflit risque de se transformer en une guerre régionale plus large.