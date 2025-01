Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 28 janvier 2025

RDC : le Rwanda fixe ses conditions pour la paix devant l'ONU

La ministre des affaires étrangères de la République démocratique du Congo a averti dimanche qu'une « attaque d'une intensité sans précédent se déroulait au vu et au su du monde entier » alors que les forces rebelles et les forces rwandaises alliées pénétraient dans les faubourgs de Goma.

Thérèse Kayikwamba Wagner s'est exprimée lors d'une session d'urgence du Conseil de sécurité des Nations unies.

Le groupe rebelle M23, soutenu par le Rwanda, a réalisé d'importants gains territoriaux le long de la frontière avec le Rwanda ces dernières semaines, se rapprochant de Goma, capitale provinciale d'environ 2 millions d'habitants et plaque tournante régionale pour la sécurité et les efforts humanitaires. (Source Africanews)

Célébration du 64ème anniversaire de l’armée malienne : Les FAMa en communion avec les civils

Le Président de la transition, le Général d’armée Assimi Goïta, a assisté le lundi 20 janvier, au Régiment du Génie militaire de Bamako au défilé militaire de la célébration du 64ème anniversaire de la création de l’armée malienne. Il a remis un chèque géant de plus sept milliards FCFA à titre d’indemnités et salaires des militaires tombés au front.

20 Janvier 1961 – 20 Janvier 2025, l’armée malienne a célébré les 64 ans de sa création ce 20 janvier 2025. A la place du Régiment du Génie militaire de Bamako, devenu le lieu emblématique de la célébration de cette date, le Président de Transition, Chef de l’Etat, Chef Suprême des Armées, le Général d’Armée Assimi Goïta a présidé une cérémonie de défilé militaire. (Source maliweb)

Gabon/Journée internationale du sport féminin : les professionnelles en proie à des défis

Instaurée en 2014, la Journée internationale du sport féminin, célébrée chaque 24 janvier, met en lumière les réalisations des sportives tout en soulignant les obstacles qu’elles continuent de surmonter. Le Gabon, à l’instar de la communauté internationale, a commémoré cette journée, offrant l’occasion de réfléchir aux défis auxquels font face les femmes dans le domaine sportif, tant sur le terrain que dans les instances décisionnelles.

Être sportive au Gabon suppose conjuguer avec les multiples difficultés d’ordres physiques, physiologiques, psychologiques, mais aussi structurelles. À ce propos, des anciens sportifs, des femmes arbitres internationales voire des journalistes spécialisés aux faits de cette catégorie de sportifs de haut niveau, dressent un chapelet d’aspects qui freinent leur émancipation. (Source GabonMediaTime)

FESPACO 2025 : Une délégation du Pays invité d’honneur en séjour à Ouagadougou

Dans le cadre des préparatifs de la 29e édition du Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou (FESPACO), le Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert OUÉDRAOGO, a reçu en audience, une délégation du Pays invité d’honneur, conduite par le Secrétaire général du Ministère du Développement touristique, de la Culture et de l’Artisanat du Tchad, Abdoulaye Souleymane BABALE, ce 27 janvier 2025 à Ouagadougou.

Selon Abdoulaye Souleymane BABALE, la délégation a été dépêchée à Ouagadougou par les plus hautes autorités de la République du Tchad pour peaufiner les derniers réglages avec la partie burkinabè et accélérer les préparatifs de la participation de son pays en tant que Pays invité d’honneur au FESPACO 2025. (Source Burkina 24)

Benin/Criet: le procès de Steve Amoussou renvoyé suite à une série de contestations de la défense

Le procès très attendu de Steve Amoussou, alias « Frère Hounvi », accusé de plusieurs infractions liées à des publications présumées subversives, a été une fois de plus reporté. Ce lundi 27 janvier 2025, à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), l’audience a été rapidement suspendue après une série de contestations soulevées par la défense.

L’audience, commencée à 13h40, a été marquée par des échanges tendus entre la défense et le ministère public. Dès l’ouverture, le président de céans a entamé la lecture des messages attribués à « Frère Hounvi » présumé, tirés de ses chroniques de janvier 2020. Ces messages accusent l’armée béninoise d’avoir tiré sur des civils à Savè lors des violences enregistrées à l’époque. (Source beninwebtv)

Le Sénégal veut créer une nouvelle autorité de régulation des médias et réseaux sociaux

Le Sénégal a lancé lundi 27 janvier la conférence des régulateurs des médias francophones, qui doit se tenir jusqu’à mardi 28 janvier inclus. À cette occasion, le ministre de la Communication Aliou Sall a annoncé vouloir créer une nouvelle autorité de régulation des médias et des réseaux sociaux.

Selon Habibou Dia, il est temps de faire table rase du CNRA, le régulateur actuel. Le directeur de la communication dans ce même ministère affirme que l'entité est trop limitée : « Le CNRA a des moyens très limités, aussi bien en termes de ressources humaines que de ressources financières, il ne dispose pas de technologie de veille optimale. Et pour l’anecdote, il est incapable de réguler les radios au-delà de Dakar. » (Source RFI)

La Côte d’Ivoire se cherche une place sur le marché carbone

Le pays, signataire de l’accord de Paris sur le climat, s’est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 30,41 % d’ici 2030, soit l’équivalent de 37 millions de tonnes de dioxyde de carbone.

La Côte d’Ivoire entend se « positionner comme un acteur clé sur les marchés internationaux de carbone », a déclaré son ministre de l’environnement, Jacques Assahoré Konan, lors de la cérémonie d’ouverture du premier forum d’Afrique de l’Ouest consacré au sujet, qui s’est tenu à Abidjan les 23 et 24 janvier. Une « opportunité économique et environnementale », a souligné le ministre, pour l’Afrique en général et pour le pays en particulier. (Source Lemonde Afrique)

Maroc : le BCIJ détaille la dernière opération antiterroriste

Selon le chef du Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ), la dernière opération antiterroriste réussie souligne les efforts constants du Maroc contre les menaces terroristes.

Le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ) a récemment démantelé une cellule terroriste affiliée à l’État islamique. Cette intervention a conduit à l’arrestation de quatre suspects âgés de 26 à 35 ans, parmi lesquels trois frères. Les autorités marocaines, appuyées par les services de renseignement de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), ont saisi un important arsenal d’éléments destinés à la fabrication d’explosifs, renforçant ainsi leur engagement inébranlable contre les menaces à la sécurité nationale. (Source apanews)

Burundi/Campagne électorale : Des projets au lieu des discours de haine

Injures, provocations, déshumanisation, …. Dans le passé, de tels comportements se sont manifestés lors des différentes campagnes électorales. Bientôt, selon le calendrier de la Commission électorale nationale indépendante, Ceni, le 9 mai 2025, c’est l’ouverture d’une autre période de campagne électorale. Et ce durant vingt et un jours. Est-ce qu’on ne risque pas vivre la même situation ? Y’a-t-il moyen de parler des programmes au lieu de s’injurier ? Des experts s’expriment.

Selon un document de l’ONU de 2019, un discours de haine peut se comprendre comme « tout type de communication, qu’il s’agisse d’expression orale ou écrite ou de comportement, constituant une atteinte ou utilisant un langage péjoratif ou discriminatoire à l’égard d’une personne ou d’un groupe en raison de leur identité. C’est-à dire l’appartenance religieuse, l’origine ethnique, la nationalité, la race, la couleur de peau, l’ascendance, le genre ou d’autres facteurs constitutifs de l’identité ». (Source Iwacu)

Le Cameroun prévoit un taux de croissance de 4 % pour 2025

Les autorités camerounaises espèrent un taux de croissance de 4% pour l’année 2025 après les 3,8% enregistrés en 2024. C’est ce qu’a révélé le Document de stratégie d’endettement public et de la gestion de la dette publique du pays rendu public le 25 janvier 2025 par le Comité national de la dette publique (CNDP). Ce dernier a indiqué que le secteur de l’industrie devrait contribuer à 4,9% à la croissance du PIB en 2025, grâce aux efforts consentis par le gouvernement dans le secteur ces dernières années.

Le gouvernement camerounais prévoit une croissance de 4% pour l’année 2025, suite à un taux de 3,8% observé en 2024. Cette croissance envisagée sur le Produit intérieur brut (PIB) serait soutenue par « les performances de l’activité pétrolière. En effet, le taux de croissance du PIB non-pétrolier est projeté en 2025 à 4,3% et sur la période 2026-2027 à 4,8% en moyenne.», selon le Document de stratégie d’endettement public et de gestion de la dette publique 2025, rendu public le 25 janvier. (Source Africa 24)