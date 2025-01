Madagascar: Forces armées - Promotion de 35 généraux

Les rangs des généraux sont renforcés même si plusieurs militaires y figurent déjà.

Le sommet de la hiérarchie militaire accueille de nouveaux venus, avec la promotion de nouveaux généraux et le renforcement des effectifs des généraux de division. Devenu un rituel depuis quelques années, chaque fête de fin d'année est également synonyme d'espoir pour les officiers supérieurs de l'armée, qui aspirent à rejoindre le cercle des étoilés.

Dans le cadre des nominations pour l'année 2024, 22 colonels accèdent au grade de général de brigade. Cette vague de promotions inclut des personnalités bien connues des forces armées et de la gendarmerie nationale. Parmi les promus figurent, entre autres, Toky Fihandrianana Rabemizana, chef de l'état-major de l'armée de l'air, Radosoa Randrianarimasy, commandant de la circonscription régionale de gendarmerie à Antananarivo, et Jean Damascene Ratsimbazafy, directeur du bureau des télécommunications et systèmes informatiques des armées.

Capacités stratégiques

Deux médecins-colonels figurent également parmi les promus au grade de général de brigade : Rija Mickael Miandrisoa, chef du service de cardiologie à l'hôpital militaire de Soavinandriana, et Iharijaoniaina Randriantsara, médecin spécialiste en biologie, dont les contributions au secteur médical militaire sont largement saluées.

Ces promotions, qui tiennent compte de l'ancienneté de port de grade, du parcours professionnel et des compétences, ont pour objectif de renforcer les capacités stratégiques des forces armées et de la gendarmerie malgaches. En mettant en avant des profils aux compétences variées, cette nouvelle génération de généraux est appelée à devenir les prochains décideurs de la hiérarchie militaire.

Exemplaires

Par ailleurs, 13 anciens généraux de brigade ont été élevés au rang de général de division. Ces officiers de haut rang se sont distingués dans diverses fonctions stratégiques. Parmi eux, on trouve Zafisambatra Ravoavy, directeur de la sécurité et du renseignement auprès du commandement de la gendarmerie nationale, René Bruno Rakotonandrasana, Major général de l'armée de terre auprès de l'état-major des armées, et Angellito Andrianantenaina Solo, général de brigade aérienne en charge de la planification au sein de l'état-major des armées.

Ces officiers rejoindront désormais le club des généraux trois étoiles, ayant mené des carrières exemplaires au sein de l'armée. En revanche, il est à noter qu'aucun médecin-général de brigade n'a bénéficié d'une promotion au grade de général de division dans cette nouvelle vague de nominations.