Algérie: Inauguration du Musée public national de Cherchell après la restauration de plusieurs de ses pièces archéologiques

Le ministre de la Culture et des Arts, Zouhir Ballalou, a procédé, lundi, à l'inauguration du Musée public national de Cherchell, dans la wilaya de Tipasa, suite à une vaste opération de restauration et d'entretien de plusieurs de ses pièces archéologiques, en coopération avec la République fédérale d'Allemagne.

Dans son allocution à l'occasion, le ministre, accompagné de la vice-ministre des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne, Katja Keul, a assuré que la coopération entre les deux pays est "un modèle à suivre dans le domaine de partenariat culturel qui remonte à 1966, année de signature du 1er accord de coopération scientifique et culturel entre l'Algérie et l'Allemagne, avant son renouvèlement en 2022".

"L'engagement diplomatique entre les deux pays traduit une vision commune convaincue que la culture est un pont de communication et un outil pour renforcer les liens entre les peuples", a-t-il ajouté.

Il a aussi souligné l'"impact positif" de cette expérience sur l'équipe algérienne qui a bénéficié de l'expertise allemande, pionnière dans le domaine de la restauration et de l'entretien", notant que ce partenariat "a contribué au renforcement des compétences algériennes en matière de préservation du patrimoine culturel".

Lancé en 2008, le projet de restauration du Musée public national de Cherchell, en coordination avec l'Institut allemand d'archéologie, a porté sur la restauration et la conservation de 169 pièces archéologiques, entre statues et sculptures rares, en plus de la modernisation du système d'exposition dans un style scénographique moderne, tout en lui assurant une protection antisismique.

Le ministre de la Culture et des Arts a, en outre, affirmé que l'Algérie et l'Allemagne "partagent une vision commune hissant la culture en un moyen de dialogue et d'entente, tout en offrant un exemple sur la manière d'exploiter la culture pour construire des ponts entre les peuples et promouvoir les valeurs humaines ".

Il a, à ce titre, exprimé son souhait de voir "davantage de réalisations communes qui puissent renforcer les relations historiques entre les deux pays".

M. Ballalou a aussi fait part de grandes perspectives pour le renforcement de la coopération entre les deux pays, à l'avenir, à travers de nouveaux projets communs, dont la restauration des fresques murales du Musée public national des arts, des pièces du Palais Hadj Ahmed Bey de Constantine, et de mosaïques, outre l'élargissement des programmes de formation des compétences algériennes.

De son côté, la vice-ministre allemande des Affaires étrangères a souligné que l'Algérie et l'Allemagne "partagent des relations de confiance profondément ancrées dans l'histoire qui lie les deux pays", assurant que le secteur culturel "est à même d'orienter davantage les efforts vers ce qui unit les deux pays".

Après s'être félicitée de la mise en oeuvre de ce projet, Mme Keul a exprimé son souhait de voir "se renforcer plus les relations entre Alger et Berlin dans le domaine culturel, notamment grâce aux relations de confiance entre les deux pays, mais aussi une coopération étroite dans plusieurs autres domaines, dont l'énergie et la sécurité".