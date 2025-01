Algérie: Le Parlement algérien condamne avec 'la plus grande fermeté' la résolution du Parlement européen

Alger — Le Parlement algérien a condamné, lundi, avec "la plus grande fermeté" la résolution du Parlement européen, relative à un citoyen algérien poursuivi en justice et comportant "des allégations fallacieuses dont l'unique objectif est une attaque flagrante contre l'Algérie et ses institutions".

Il dénonce également "l'exploitation honteuse de cette affaire pour porter atteinte à l'indépendance de la justice et des institutions souveraines algériennes, lesquelles reposent sur les fondements d'une véritable démocratie et le respect de l'Etat de droit, comme l'énonce la Constitution algérienne".

Pour le Parlement algérien, "les initiateurs de cette résolution ne se sont pas contentés de tenter de se substituer au législateur algérien en appelant à modifier les lois d'un pays indépendant et souverain qui gère ses affaires intérieures conformément à sa Constitution et à ses lois nationales, reflétant la volonté du peuple algérien".

Ce citoyen est soumis à la juridiction et à la souveraineté des lois et du système judiciaire algériens", note la même source, rappelant que "l'intéressé fait l'objet d'une poursuite judiciaire dans le respect des droits de la défense et des garanties consacrées par la Constitution et les lois nationales en vigueur".

Le Parlement algérien affirme que "l'Algérie qui a accompli de grands progrès dans le processus d'édification de l'Etat de droit et le respect des droits humains, rejette catégoriquement ces manœuvres qui portent en elles des arrière-pensées non innocentes visant à minimiser ses réalisations, à ternir son image et à interférer dans ses affaires intérieures".