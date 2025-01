Algérie: Les décisions du président de la République de réviser les systèmes de bourse et des oeuvres universitaires hautement saluées

Alger — Des organisations estudiantines ont salué, lundi, les décisions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, relatives à l'augmentation de la bourse des étudiants universitaires et à la révision du système des œuvres universitaires, les qualifiant d'"acquis important" qui traduit l'engagement de l'Etat à améliorer les conditions socio-académiques des étudiants.

A ce propos, le Secrétaire général de l'Union nationale des étudiants algériens (UNEA), Abdelatif Boudiaf, s'est félicité, dans une déclaration à l'APS, des décisions prises par le président de la République, lors du Conseil des ministres qu'il a présidé dimanche, au profit des étudiants universitaires, estimant que ces décisions représentaient " une démarche sérieuse", à même de conforter l'apprentissage et la recherche au sein des établissements universitaires nationaux.

Le même responsable a également salué l'attachement du président de la République à la prise en charge du volet social de l'étudiant, étant important pour sa stabilité, ajoutant que le soutien social de l'Etat "est un acquis par lequel se démarque l'Algérie qui assure également un accès gratuit à l'enseignement".

Il a notamment abordé un autre acquis dont ont bénéficié les étudiants et la famille universitaire, à savoir la numérisation ayant permis d'éliminer nombre de phénomènes négatifs marquant la gestion du système des œuvres sociales".

De son côté, le Secrétaire général de l'Union générale des étudiants libres (UGEL), Ryad Boukhabla, a relevé que les décisions du président de la République reflétaient son intérêt pour le secteur de l'enseignement supérieur et son attachement à améliorer les conditions de vie des étudiants et traduisaient, aussi, l'engagement de l'Etat à améliorer les conditions socio-académiques des étudiants universitaires, dans le cadre d'une approche globale favorisant l'implication des jeunes, étant "une véritable richesse pour la patrie".

Pour M. Boukhabla, "la mise en oeuvre efficace de ces décisions, n'améliorera pas seulement la réalité des étudiants algériens, mais consolidera, en outre, la capacité de l'Algérie à former une génération consciente et capable de faire face aux défis de l'avenir et contribuer à l'édification d'un pays fort et stable".

Par ailleurs, M. Boukhabla a souligné que la création d'une commission ministérielle, composée des secteurs de l'Enseignement supérieure et de la Recherche scientifique, de la Jeunesse et des Finances chargée d'étudier l'augmentation de la bourse universitaire démontrait clairement que l'Etat est consciente de la charge économique que subissent les étudiants et leurs familles.

"Outre la prise en charge des besoins de l'étudiant, ces décisions jettent les bases d'une approche de réforme à long terme en vue d'un environnement académique durable à même de renforcer la performance des universités algériennes (...) et de réaliser +l'université de la quatrième génération+", a-t-il soutenu.

De son côté, le président de l'Organisation des étudiants algériens libres (OEAL), Fateh Seribli, a salué les décisions du président de la République, favorablement accueillies par les étudiants, rappelant que les réformes opérées en faveur de l'université algérienne depuis l'élection de M. Abdelmadjid Tebboune à la magistrature suprême du pays, "témoignent de sa volonté d'opérer une véritable réforme dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique".

Le Conseil national des enseignants du supérieur (CNES) a pour sa part salué les conclusions de la dernière réunion du Conseil des ministres, ainsi que "l'intérêt sans précédent" porté au secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique traduit notamment par les réformes opérées depuis 2020, ayant permis à l'université algérienne d'occuper une place importante aux plans régional et continental.

Ces décisions "témoignent de la clairvoyance du président de la République", estime le CNES, réaffirmant son "soutien absolu" à ces réformes.