Afrique: Aliou Cissé - 'La Coupe d'Afrique des Nations demande une préparation particulière'

De finaliste malheureux en 2002 à stratège victorieux lors de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies, l'histoire d'Aliou Cissé avec la plus prestigieuse compétition africaine est un véritable récit de persévérance et de succès. Désormais sélectionneur du Sénégal, celui que l'on surnomme "El Tactico" a été choisi par la Confédération Africaine de Football pour assister au tirage au sort de la CAN CAF TotalEnergies 2025. Dans cet entretien, il partage sans réserve son regard sur cet événement clé et analyse les ambitions des Lions de la Teranga pour la prochaine édition.

CAFOnline.com : Vous avez été désigné pour assister au tirage au sort de la CAN. Comment vivez-vous cette responsabilité ?

Aliou Cissé : C'est une expérience que j'ai déjà vécue dans d'autres contextes, mais qui demande toujours une préparation particulière. Ce n'est pas notre quotidien en tant qu'entraîneurs ou joueurs. Nous sommes plus à l'aise sur le terrain, mais avec des consignes claires et des répétitions, cela devient naturel. Comme les joueurs avant un match, nous répétons nos gestes pour comprendre les étapes, comme toucher les boules ou se placer.

En quoi le tirage au sort est-il si crucial pour la compétition ?

C'est une première pour moi d'assister à un tirage, car je n'y étais jamais présent auparavant, ni pour la CAN ni pour la Coupe du Monde. Pourtant, cet exercice symbolise le début d'une aventure pour chaque équipe, avec des enjeux stratégiques majeurs.

Le Sénégal est aujourd'hui l'une des puissances du football africain. Quelle est votre analyse ?

Le Sénégal n'a plus besoin d'introduction. Nous sommes parmi les meilleures équipes du continent, avec une place dans le top 20 mondial selon le classement FIFA. Cette progression reflète l'expérience de nos joueurs, certains ayant disputé quatre ou cinq CAN, ainsi que deux Coupes du Monde. Nous avons aussi un groupe de jeunes très ambitieux. Depuis notre victoire historique en 2022, l'objectif est clair : viser le titre à chaque participation.

La CAN 2025 sera organisée au Maroc. Comment percevez-vous cette édition ?

Le Maroc offre des infrastructures modernes et une organisation de haut niveau. Ce sera une CAN spéciale. Le football africain est en constante évolution, et j'espère que cette édition marquera un tournant historique.

Vous avez vécu près de deux décennies de CAN. Comment voyez-vous son évolution ?

La CAN a progressé sur tous les plans : infrastructures, préparation des équipes et formation des entraîneurs. Avec le passage de 16 à 24 équipes, elle est devenue encore plus compétitive et suivie à l'international. Elle incarne une fête pour toute l'Afrique, et les joueurs sont prêts à quitter leurs clubs en pleine saison pour y participer.

Quels sont les éléments clés pour remporter une CAN ?

Cela demande beaucoup de travail, de patience et un brin de chance. Il faut que les joueurs soient au sommet de leur forme au bon moment et qu'ils aient une mentalité compétitive jusqu'au bout. Les conditions peuvent être exigeantes en Afrique, mais la persévérance finit toujours par payer.

Enfin, un conseil pour les jeunes entraîneurs ?

Soyez prêts, organisés et adaptables. Le football africain a ses particularités, et il faut savoir s'ajuster. Mais c'est une expérience unique et profondément enrichissante.