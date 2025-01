Afrique: Mustapha Hadji, Aliou Cissé, Serge Aurier et Joseph Yobo, assistants du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies, Maroc 2025

Les mains expertes de Mustapha Hadji, Serge Aurier, Aliou Cissé et Joseph Yobo seront mises à contribution lors du tirage au sort final de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies (CAN) Maroc 2025, prévu le lundi 27 janvier au Théâtre National Mohammed V à Rabat.

Les 24 équipes qualifiées pour la CAN découvriront leur parcours vers le sacre lors de cet événement, qui débutera à 19h00 heure locale (18h00 GMT | 20h00 heure du Caire).

En plus de prendre part au tirage au sort des groupes, Hadji, Cissé et Aurier fourniront leurs analyses détaillées concernant la formation des groupes pour ce tournoi prévu au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

Ces figures emblématiques du football africain possèdent toutes un riche palmarès personnel au sein de la CAN.

MUSTAPHA HADJI (MAROC)

Considéré comme l'un des plus grands footballeurs de l'histoire du Maroc, Mustapha Hadji a été couronné Joueur Africain de l'Année en 1998. Il a cumulé 63 sélections et marqué 12 buts pour son pays, participant à deux Coupes du Monde de la FIFA. Il est notamment l'auteur du but décisif qui a permis au Maroc de s'imposer contre l'Égypte lors de la CAN 1998, infligeant ainsi la seule défaite aux futurs champions. Hadji a également pris part à la CAN 2000. Sa carrière en club l'a vu briller en France, au Portugal, en Espagne et en Angleterre. En 2011, il a été honoré du prix des Légendes de la CAF en reconnaissance de sa contribution remarquable au football.

SERGE AURIER (CÔTE D'IVOIRE)

Serge Aurier, double vainqueur de la CAN en 2015 et 2023, incarne la solidité au poste de latéral droit de la sélection ivoirienne depuis ses débuts en 2013. Avec 93 sélections et 4 buts à son actif, il reste une figure incontournable de l'équipe nationale.

En club, il a évolué dans des formations prestigieuses comme le Paris Saint-Germain et Tottenham Hotspur, remportant notamment deux fois la Ligue 1 française.

Son excellence et sa constance, tant en club qu'en sélection, lui ont valu d'être inclus à quatre reprises dans l'Équipe Type de la CAF entre 2015 et 2019.

ALIOU CISSÉ (SÉNÉGAL)

Aliou Cissé, figure marquante du football sénégalais, a été le capitaine des Lions de la Teranga lors de leur parcours mémorable à la Coupe du Monde de la FIFA 2002, atteignant les quarts de finale. S'il n'a pas remporté la CAN en tant que joueur, il a accompli cet exploit en tant que sélectionneur.

Combatif et déterminé, il a disputé 35 matchs sous les couleurs du Sénégal et a notamment porté le maillot du Paris Saint-Germain. En 2002, il a mené son équipe en finale de la CAN, où le Sénégal s'est incliné face au Cameroun.

Devenu sélectionneur en 2015, il a écrit une nouvelle page de gloire pour son pays, remportant la CAN 2021 et qualifiant les Lions de la Teranga pour les Coupes du Monde 2018 et 2022. Son travail remarquable a été récompensé par le titre d'Entraîneur de l'Année 2022 aux CAF Awards.

JOSEPH YOBO (NIGERIA)

Joseph Yobo, défenseur central de grande envergure, a accumulé 101 sélections avec les Super Eagles du Nigeria au cours d'une carrière internationale remarquable s'étendant sur 13 ans.

Capitaine de l'équipe lors de la conquête du titre de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies en 2013, il a pris part à six phases finales de la compétition continentale et à trois éditions de la Coupe du Monde de la FIFA.

En club, Yobo a évolué à Everton, en Angleterre, où il est devenu une figure emblématique du club, mais il a également enrichi son parcours en jouant en Belgique, en France, en Espagne et en Turquie. Il a disputé 10 matchs en Coupe du Monde de la FIFA, lors des éditions de 2002, 2010 et 2014.

Équipes qualifiées pour la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies, Maroc 2025 :