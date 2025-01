Afrique: Djimon Hounsou et Nabila Kilani, maîtres de cérémonie du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies Maroc 2025

Le très attendu tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies, Maroc 2025, se tiendra ce lundi 27 janvier au Théâtre Mohamed V à Rabat. À cette occasion, deux figures d'exception, Djimon Hounsou et Nabila Kilani, ont été désignées comme maîtres de cérémonie, promettant une soirée mémorable.

Djimon Hounsou : Une fierté béninoise au sommet

Icône incontestée du cinéma hollywoodien, Djimon Hounsou brille par son talent d'acteur et son flair de producteur, incarnant avec éclat l'excellence artistique sur la scène internationale. Né à Cotonou, au Bénin, il a su porter haut les couleurs de son pays d'origine à travers une carrière jalonnée de succès.

Avec des nominations aux Oscars pour ses rôles dans "Blood Diamond" et "In America," il est un exemple inspirant de la richesse culturelle et du talent africain sur la scène mondiale. Sa présence à cette cérémonie reflète l'importance de célébrer les racines africaines et de mettre en avant les valeurs d'excellence et de résilience qui caractérisent le continent.

Engagé pour les causes humanitaires, il utilise sa célébrité pour défendre des initiatives en faveur des droits humains et de l'Afrique. Sa carrière est marquée par sa capacité à transcender les rôles d'Africain ou d'immigré, montrant ainsi l'étendue de son talent et de son charisme.

Nabila Kilani : Une voix et un visage emblématiques du paysage médiatique marocain

Née à Jerada, Nabila Kilani est une figure incontournable du paysage audiovisuel marocain. Passionnée dès son plus jeune âge, elle débute sa carrière à la télévision avec l'émission Al Qanat Assaghira sur RTM, avant de se distinguer en 2004 en finale de l'émission 15 ans, 15 talents sur 2M. Diplômée du Centre d'Audiovisuel et Multimédia de Rabat, elle enrichit rapidement son expérience en animant diverses émissions et en collaborant avec des ONG de renom comme la Fondation Lalla Asmae.

En 2007, elle devient la présentatrice phare de Star Academy Maghreb sur Nessma TV, confirmant son talent et sa notoriété. Nabila explore également le cinéma en 2009 dans Les Enfants Terribles du réalisateur Abdelkrim Derkaoui. Entre 2010 et 2013, elle anime Maroc Net sur Al Aoula, tout en poursuivant une carrière radiophonique sur Hit Radio, où son émission nocturne On t'écoute rencontre un vif succès.

Polyvalente, Nabila Kilani continue de marquer les esprits par sa capacité à captiver son public et à diversifier son parcours.

Une soirée sous le signe de l'art et de la passion

Au-delà de l'annonce tant attendue des groupes de la CAN 2025, cette soirée sera également marquée par des performances artistiques de haut vol. Gims, icône de la scène musicale internationale, et RedOne, producteur de renommée mondiale, offriront des prestations qui célèbreront l'unité et la créativité africaines. Nouamane Lahlou et Hatim Ammour, deux figures emblématiques de la musique marocaine, compléteront ce programme qui rendra hommage à l'héritage culturel du pays hôte.