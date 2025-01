Algérie: Promouvoir les idées innovantes des étudiants pour renforcer le rôle de l'Université dans l'économie nationale

Illizi — Le ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Kamel Baddari a mis en avant, lundi à Illizi, l'intérêt de promouvoir les idées innovantes des étudiants pour renforcer le rôle de l'Université dans le développement de l'économie nationale.

"Il appartient de promouvoir et d'accompagner les idées innovantes des étudiants en vue de corroborer l'apport de l'Université au développement de l'économie nationale, et ce à travers la traduction des idées en services et produits commercialisables et d'en faire des leviers générateurs de richesses", a indiqué M. Baddari, en marge de sa visite au centre universitaire Cheikh Amoud Benmokhtar, dans le cadre d'une visite de travail dans la wilaya.

Le ministre a estimé nécessaire pour l'universitaire de prendre en considération, via des innovations estudiantines, les préoccupations des citoyens et de leur trouver des solutions au niveau de l'institution universitaire.

Accompagné des autorités locales, le ministre a visité une exposition sur les projets innovants, où d'amples explications lui ont été fournies, avant d'inaugurer le Centre de développement de l'entrepreneuriat.

Il a mis l'accent sur l'importance de cette structure accompagnant les projets d'entrepreneuriat et contribuant à l'ouverture de l'institution universitaire sur son environnement socioéconomique.

M. Baddari a appelé également à accompagner les étudiants dans le montage de startups et de petites entités économiques pour créer des activités économiques dans la wilaya et générer des emplois directs et indirects, notamment pour les promus d'université et permettre ainsi leur insertion professionnelle.

Visitant la Maison de l'intelligence artificielle, le ministre a souligné l'importance de cette structure appelée à faire de l'Université un centre de prise de décision et un accompagnateur pour le citoyen et les entreprises nationales.

Mettant en avant l'intérêt pour les étudiants de maitriser les langues vivantes, les techniques de communication et les moyens technologiques et de l'intelligence artificielle, le ministre a insisté sur la domestication de l'outil informatique et l'accélération de la concrétisation des projets innovants.

Au terme de sa visite de travail, le ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a fait part de la possibilité d'ouverture, au centre universitaire, d'une annexe de formation en hydrocarbures, pour la prise en charge des attentes des jeunes de la wilaya.