Algérie: El-Tarf - Rekhroukh s'enquiert de l'avancement du tronçon Annaba-Bouchegouf du projet de ligne ferroviaire minière Est

Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh, s'est enquis, lundi à El-Tarf, de l'avancement du projet de renouvellement, de modernisation et de doublement de la ligne ferroviaire minière "Est", sur le tronçon Nord (Annaba-Bouchegouf) long de de 54 km.

Après avoir suivi, dans la commune de Chihani, un exposé détaillé sur l'avancement des travaux en cours sur ce tronçon, le ministre, accompagné dans sa visite de travail à El-Tarf de la secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Energie, chargée des Mines, Karima Tafeur, et des walis d'El-Tarf, Mohamed Meziane, et de Souk Ahras, Abdelkrim Zinaï, a exprimé sa "pleine satisfaction" quant à l'avancement des travaux qui ont atteint 60% et qui, a-t-il affirmé, sont en conformité avec le programme arrêté.

Le projet de renouvellement, de modernisation et de doublement de la ligne ferroviaire minière Est est "suivi avec le plus grand intérêt par les autorités supérieures du pays" et fait l'objet d'un "suivi périodique et personnel du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune", a souligné le ministre dans une déclaration à la presse.

Le ministre s'est également félicité de l'efficacité et de la compétence de tous les acteurs du projet, dont l'Agence nationale d'études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (ANESRIF) et les entreprises de réalisation, faisant part de sa fierté devant les compétences nationales et les entreprises publiques qui, a-t-il dit, "maîtrisent désormais la réalisation des grands projets d'infrastructures".

Après avoir visité les chantiers de terrassement et de construction du grand pont ferroviaire, M. Rekhroukh a indiqué que la réalisation du tronçon Annaba-Bouchegouf, qui traverse trois wilayas (Annaba, El-Tarf et Guelma), est confiée à 7 entreprises nationales qui disposent d'un délai de 30 mois pour livrer le projet en février 2026.

Selon les explications du représentant de l'Agence nationale d'études et de suivi des investissements ferroviaires (ANESRIF), Abdelhamid Kalaie, "des difficultés ont surgi au niveau du couloir de Chihani (El-Tarf) jusqu'à Bouchegouf (Guelma) en raison du relief accidenté, ce qui a conduit à prévoir des ouvrages d'art (ponts) et des tunnels pour réaliser la voie qui sera doublée pour renforcer les capacités nationales en matière de transport de minerais dans l'est du pays".

Selon la fiche technique du projet qui présente un linéaire total de 422 km, depuis Annaba jusqu'à Bled El Hadba (Tébessa), les travaux seront "totalement achevés en mai 2027" et seront dotés d'un système électrique, de communications et de signalisation, et comprenant des ouvrages d'art dont des ponts, des tunnels et des passages souterrains, ainsi que des ouvrages de transfert des eaux.

Rappelant l'importance du projet de phosphate intégré de Bled El Hadba (Tébessa) et l'exportation du minerai vers les marchés internationaux, ainsi que les emplois directs et indirects qui seront créés et sa contribution à la création de nouvelles sources de revenus en dehors des hydrocarbures, M. Rekhroukh a exhorté toutes les parties prenantes à accélérer le rythme des travaux et à mobiliser davantage de ressources matérielles et humaines pour achever les travaux dans les délais impartis.