Tunisie: « Salma dialogue business » - Un dialogue intercontinental à Tunis

Le Forum « Salma Dialogue Business » a été organisé avec l'appui d'Invest for Jobs, Initiative spéciale «Emploi décent pour une transition juste», à travers le projet « Partenariats pour l'emploi et l'appui aux petites et moyennes entreprises en Tunisie II » mandaté par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et mis en oeuvre par la GIZ Tunisie, en étroite coopération avec le ministère tunisien de l'Industrie, des Mines et de l'Energie, l'ambassade d'Argentine en Tunisie, la KAS et la Coopération suisse.

Le Forum «Salma Dialogue Business» (Strategic Alliances: Latin America Meeting Africa), qui s'est tenu récemment à Tunis, a réuni des leaders influents et des experts du secteur privé venant d'Afrique, d'Amérique latine et d'Europe. Conçu pour renforcer les liens économiques interrégionaux, tout en abordant les grands défis économiques mondiaux, cet événement a été l'occasion d'entendre plusieurs experts sur nombre de thématiques importantes.

Les atouts des avancées technologiques

Au cours de la troisième session dédiée à l'innovation comme levier pour relever les nouveaux défis dans les secteurs à haute valeur ajoutée, plusieurs invités ont présenté leurs différentes expériences.

En Argentine, Roberto Funes, directeur pour l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Eurasie-Biosidus, a présenté des initiatives innovantes dans le domaine de l'agriculture et de la biotechnologie. «Nous avons développé un programme technologique pour l'amélioration de la production agricole», a-t-il déclaré. Il a, par ailleurs, mis en avant les avancées technologiques visant à transformer la chaîne de production, de l'agriculteur au consommateur. «Nous travaillons actuellement sur les céréales pour réaliser un changement radical dans leur production», a-t-il ajouté.

Dans le domaine de la biotechnologie, Roberto Funes a aussi partagé des succès en matière de santé. «Depuis les années 1990, nous avons enregistré des brevets pour des médicaments extraits de plantes médicinales. Nos travaux ont commencé en Afrique du Nord, notamment en Algérie et en Tunisie, ainsi qu'en Europe de l'Est». Toutefois, il a souligné les défis liés au stockage et au traitement. De son côté, Elena Calimera, spécialiste de la santé, mais surtout cofondatrice de « Predapp-Predictive Applications », en Allemagne, a mis en avant des solutions numériques innovantes pour transformer la relation entre les patients et les professionnels de santé.

Des solutions numériques innovantes

«Avec plus de 25 ans d'expérience, j'ai constaté qu'il fallait changer notre manière de communiquer avec le patient», a-t-elle expliqué. Elle a présenté Predapp, une application prédictive, et a appelé à unifier les systèmes fragmentés pour optimiser le parcours des patients. «Nous avons commencé à réfléchir à une machine capable de fournir des résultats basés sur les symptômes des patients, tout en réunissant leurs données, les analyses et la littérature sanitaire pour une meilleure compréhension», a-t-elle précisé.

Pour sa part, Dr Thomas Finkbeiner, médecin et expert en santé publique, a présenté l'expérience de « Capsele », une entreprise de conseil en e-santé basée en Tanzanie, qui se positionne comme un acteur innovant dans le domaine de la télémédecine en Afrique de l'Est. Fondée en 2013 par Thomas Finkbeiner, la société vise à transformer l'accès aux soins de santé grâce à des solutions numériques adaptées aux besoins locaux.

L'une de ses initiatives phares, la plateforme «Afyaca» permet aux patients de prendre rendez-vous en ligne avec des prestataires de soins et de discuter de leurs préoccupations médicales de manière sécurisée. Selon son fondateur, cette approche facilite non seulement l'accès aux soins pour des populations souvent marginalisées, mais contribue également à décongestionner les infrastructures médicales traditionnelles.