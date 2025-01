Tunisie: Bizerte - Réouverture espérée de la piscine municipale - On s'impatiente au SNB, au CAP et à l'Asseb !

Trois clubs et leurs jeunes attendent que cette piscine redevienne opérationnelle

Ce n'est pas nouveau! Il s'agit de la énième fois qu'on attend de voir la piscine municipale rouvrir ses portes. Tantôt c'est le plafond qui menace de céder par endroits, tantôt c'est la chaudière qui est défaillante... bref il y a toujours un problème qui dicte sa fermeture. Chaque fois, la tension atteint son paroxysme entre les parents et les autorités locales.

Une situation qui prive les jeunes nageurs de pratiquer leurs sports favoris dont la natation, le water-polo, la plongée en apnée en piscine, le tir sur cible subaquatique. Et ce sont le SNB, le CAP et l'Asseb, les trois clubs concernés, qui en pâtissent le plus. On sait que ce sont là des activités sportives aquatiques où les nageurs doivent s'entraîner régulièrement au moins une séance tous les jours, sinon ils risquent de «perdre» la forme.

Des clubs à traditions

Dans pareil cas, il leur faut, s'ils reprennent le chemin des entraînements, beaucoup de temps pour revenir à leur niveau initial. Quand la piscine municipale n'est pas fonctionnelle, tout ce beau monde se retrouve éparpillé un peu partout à la recherche d'une piscine d'entraînement. Nos sportifs se trouvent alors devant l'obligation de s'octroyer des cartes d'adhérents dans un hôtel à Bizerte, soit ils font la navette entre Bizerte et la piscine d'El Menzah ou la cité olympique de Radès. Outre la perte de temps que cela entraîne pour des jeunes qui sont encore élèves et la fatigue qu'ils ressentent, ces déplacements sont coûteux pour les parents. Conclusion : il n'est pas possible de s'épanouir dans pareilles conditions.

Malgré tous ces obstacles, le SNB, le CAP et l'Asseb fournissent en permanence des talents qui font honneur à la natation de notre pays puisque bon nombre d'entre eux sont très sollicités à l'étranger comme entraîneurs dans leurs spécialités, particulièrement dans les pays du Golfe... De tout temps, le Sport Nautique Bizertin notamment, cette association sportive omnisports fondée le 2 août 1910, a toujours fourni des champions aussi bien en voile, en natation, en water-polo qu'en canoë-kayak voire en ballet nautique lorsque la piscine était à ciel ouvert du côté du canal, dans l'actuel désormais marina! L'on se rappelle encore des performances de Sabah Haddad et Chahrazed Attaoui côté filles et de «l'armada» masculine avec les Ben Gharbia (en voile-optimist), Slim Haddad, feu Faouzi Ben Cheikh, Faouzi Gafsi, Khaled Takrouni, Hamadi Bsiri et récemment Chokri Gafsi et Moez Guerfali et nous en oublions bien d'autres... Promouvoir ces sports signifie former une jeunesse bien équilibrée pour celle qui les pratique. On a appris que la piscine municipale serait de nouveau opérationnelle très prochainement, sa réouverture est imminente! On l'espère vivement.