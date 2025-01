Tunisie: Association tunisienne pour les initiatives éducatives - « Voyages éducatifs pour les écoliers des zones rurales »

L'Association tunisienne pour les Initiatives Educatives (ATIE), en partenariat avec le ministère de l'Education, a lancé l'initiative « Voyages éducatifs pour les écoliers ruraux », qui vise à organiser des voyages éducatifs et récréatifs pour les élèves des zones rurales, leur permettant d'explorer, d'apprendre en dehors du cadre de l'école.

Cette initiative a été lancée après coordination avec le ministère de l'Education, qui a exprimé sa volonté d'y participer en mettant à la disposition de l'association des bus gratuits pour organiser des voyages récréatifs pour les élèves des écoles rurales, a déclaré lundi à l'agence TAP la présidente de l'Association tunisienne pour les initiatives éducatives, Wided Rezgui.

Elle a confirmé l'implication d'un certain nombre d'écoles privées dans cette initiative après s'être engagées à contribuer au paiement des frais d'essence et à organiser des voyages communs réunissant les élèves des écoles privées et les élèves des zones rurales, afin de leur donner l'occasion de se rencontrer et d'interagir les uns avec les autres.

L'association a reçu jusqu'à présent 10 propositions pour organiser des voyages dans un certain nombre de gouvernorats, notamment Tunis, Bizerte, Mahdia, Kasserine et Monastir, selon la présidente de l'association, expliquant que les programmes de ces voyages comprennent des visites aux monuments historiques de chaque région et aux pôles technologiques, en plus de l'organisation de jeux éducatifs et récréatifs.

Elle a appelé les particuliers, les institutions et les structures publiques à participer à cette initiative en contactant l'association afin d' offrir le plus grand nombre possible de voyages aux élèves des écoles rurales, exprimant l'espoir que cette initiative se poursuive jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours.

L'Association tunisienne des initiatives éducatives, fondée le 27 octobre 2020 à l'initiative d'un groupe d'enseignants, a pour mission d'initier et de susciter des initiatives éducatives qui contribuent à l'amélioration de la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage, à l'amélioration des opportunités d'apprentissage dans les zones défavorisées.