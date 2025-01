Tunisie: Manouba - Après une absence de huit ans, le festival des artichauts de Jedaïda de retour

Après une absence de huit ans, la troisième édition du festival des artichauts à Jedaïda se tiendra du 02 au 09 février pour honorer le légume roi de cette région. Le festival, organisé par l'association « Ibdaa» sous la tutelle du gouvernorat de la Manouba et l'Union régionale des agriculteurs, avec le soutien du commissariat régional du développement agricole et de celui des des affaires culturelles, débutera par une exposition agricole et commerciale à la Maison des associations (adjacente à l'hôtel de ville), qui abritera des pavillons pour les industries agroalimentaires.

Une exposition de différentes variétés d'artichauts produites dans la région et un focus sur les points de vente du producteur au consommateur des différents produits traditionnels ainsi que l'exposition de produits artisanaux figurent au programme. Selon Mohamed Shenb, coordinateur général de la session et secrétaire général de l'association « Ibdaa », le programme des festivités comprend des spectacles de marionnettes géantes et de majorettes, un spectacle équestre traditionnel le jour de l'ouverture, qui se poursuivra tout au long du festival avec une séance de dégustation de mets locaux à base d'artichauts. La dimension scientifique est également présente dans cette session.

Il s'agira de présenter les moyens de développer les recherches sur les variétés d'artichaux qui s'adaptent le mieux à la sécheresse, de se pencher sur les moyens de dynamiser les exportations de ce produit agricole et d'étudier les solutions permettant d e surmonter les obstacles et les problèmes auxquels il est confronté. Une session de formation destinée les petits agriculteurs se tiendra au Centre technique de la pomme de terre et de l'artichaut à Saïda et Oued Ellil le 03 février prochain suivi de séminaires sur les problèmes et les obstacles dans le domaine agricole le 05 février et les perspectives de financement dans le domaine agricole. Il y aura également une exposition artistique un défilé d'habits traditionnels tunisiens le samedi soir, et le festival s'achèvera le dimanche avec une distribution de prix.

Le gouvernorat de la Manouba est l'un des plus grands producteurs d'artichauts. Elle s'est classée première à l'échelle nationale pendant des années (la dernière fois en 2013), mais avec la décision de rationner l'eau d'irrigation dans les zones irriguées depuis 2016, la superficie a été réduite à moins de la moitié, contribuant à 23 % de la production nationale.