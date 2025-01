Tunisie: Expatriés - Retour fracassant de Sliti

Enfin le bout du tunnel pour Naïm Sliti, 32 ans, qui a ouvert son compteur buts, sur les pelouses du Qatar, après une longue absence. En prime, une nette victoire de son équipe Al Shamal (4-0) face à Umm Salal, avec 1 but à la 26' et une passe décisive à la 46' pour Baghdad Bounedjah. Sliti a fourni une prestation aboutie et a été remplacé à la 79'. Au final, Al Shamal SC est 5e au classement. Aussi, le duel entre le milieu défensif Aissa Laidouni d'Al Wakrah et Youssef Msakni attaquant d'Al Arabi a tourné à l'avantage du premier nommé (4-3). Chacun y est allé de son but, Laidouni d'une frappe à l'entrée de la surface pour le 2-0 à la 9e minute de jeu et Msakni pour le dernier but du match à la 74e.

Ben Yahia domine Maâloul

Le face-à-face inédit entre les deux entraîneurs Tunisiens Khaled Ben Yahia du Mouloudia d'Alger et Nabil Maâloul de l'USMA a tourné à l'avantage du premier cité avec un score sans appel de (3-0). Au classement du championnat algérien, le MCA devient dauphin, tandis que l'Usma rétrograde à la 6e place, avec 5 points de retard sur le leader, la JS Kabylie, et trois matches retard à jouer.

Talbi, solide leader

Moins en vue dans le match face à Clermont Foot, le défenseur central de Lorient, Montassar Talbi, a participé au succès des Merlus (3-2). Lorient garde sa place de leader de Ligue 2. Resté sur le banc, le Lavallois Amine Cherni a vu ses coéquipiers s'imposer face à Troyes (1-0). Laval monte à la 5e place.

Ben Fredj prêté au Puy Foot

Libre de droit le 1er juillet 2025, l'attaquant Mohamed Ben Fredj a été prêté par Dijon au Puy Foot en National 2 française (D4) jusqu'au 30 juin 2025. Face à l'AS Cannes, son club, classé 4e, a mordu la poussière (2-1)...

Bonne opération

pour Hadj Mahmoud

Le milieu offensif Mohamed Hadj Mahmoud a participé à la reprise du championnat suisse en s'imposant sur le fil avec Lugano (3-2) chez la lanterne rouge Winterthur, après avoir été mené (2-0). Hadj Mahmoud a fourni une prestation satisfaisante au bout des 90 minutes disputées. Lugano conforte sa place de leader avec 35 points.

Valery vainqueur

Malgré son avertissement à la 80e pour une faute, Yan Valéry a contribué à la victoire de Sheffield Wednesday face à QPR (2-0). Le club anglais de Championship est à 3 points du 1er barragiste pour la montée Middlesbrough.

Une mi-temps pour Chiheb

Laâbidi

En championnat du Portugal, le milieu de terrain et ex-Clubiste Chiheb Laâbidi a disputé la 1ère mi-temps avec Nacional Madeira face au Sporting Lisbonne, mais il s'est incliné (2-0) et a écopé d'un carton jaune à la 18'.

Derbali intérimaire

L'ancien Espérantiste et Béjaois, Sameh Derbali, a été nommé entraîneur intérimaire du club libyen d'Al Nasr SC Benghazi en remplacement de Chokri Khatoui, limogé.

Karim Tlili brille avec Martigues

L'attaquant-vétéran Karim Tlili a signé le 3e but de Martigues face à Amiens SC (3-0). Seconde réalisation de l'ailier droit tunisien de 34 ans qui a de beaux restes alors, qu'auparavant, il a aussi porté les couleurs d'Arles-Avignon et Frejus.