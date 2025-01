Tunisie: La Lnfp approuve la réclamation de l'ESS - Décision contre l'esprit des règlements

La Ligue nationale de football professionnel a décidé de faire aboutir la réclamation de l'Étoile Sportive du Sahel contre la participation du duo Rami Jridi- Haithem Mhamedi dans le match qui l'a opposée à El Gawafel de Gafsa et qui s'est terminé sur un score de parité sur le terrain.

L'ESS a obtenu trois « précieux» points sur le tapis. Trois points sont aussi en route, dans un effet boule de neige, pour l'Espérance qui a emboîté le pas aux Sahéliens en introduisant une réclamation de même nature contre l'OB qui a pu lui arracher le nul à Radès. Le CAB s'attend aussi à cueillir les trois points dans les coulisses de la Ligue après sa réclamation contre la participation du gardien Abdesslem Hlaoui dans son match contre l'USM.

Le CA a auparavant bénéficié des trois points dans son match inaugural de la saison contre l'USBG. Ça fait « mal au cœur » de voir le mérite sportif sur le terrain autant dévalorisé au profit de gains faciles et suspects. Et on se demande quand ce fléau dévastateur pour la crédibilité de notre championnat va s'arrêter ou être arrêté.

Des juristes « amateurs » dans les commissions

Heureusement que Chedli Rahmani, principal responsable de la mise en place du Bureau provisoire de la Ligue nationale de football professionnel sous la présidence de Mohamed Atallah et de la Commission des règlements, est parti sans attendre de constater les dégâts qu'il a fait subir à la crédibilité de nos compétitions en plaçant des hommes sans expérience pour décider du sort de matches de haute importance. Cette fois, ce ne sont pas les règlements en vigueur qu'il faut incriminer, mais plutôt leur mauvaise et fausse interprétation.

Quand un juriste ne fait pas la différence entre « frais» et «amende», il aurait mieux fait de consulter le Larousse accessible gratuitement avant de prendre une décision aussi infondée que de faire perdre un match par pénalité « pour frais d'avertissements non payés ». On sait que les frais symboliques pour un avertissement sont de 30 dinars et que le cumul de trois cartons jaunes coûte 90 dinars et 50 dinars pour un match de «suspension automatique» décrété par l'article 12 du Code disciplinaire.

L'article 53 de ce même Code disciplinaire stipule certes « que les joueurs, les dirigeants et les entraîneurs demeurent suspendus jusqu'à l'acquittement des amendes qui leur sont infligées» , mais cette obligation ne concerne que le barème des sanctions disciplinaires et financières citées dans les tableaux détaillées A , B, C, D, E et F. Or, la sanction de 50 dinars pour le cumul de trois avertissements, engendrant un repos automatique d'un match, n'est pas mentionnée dans le tableau A relatif aux sanctions encourues par les joueurs . L'article 53 concerne uniquement les amendes consécutives à une décision de suspension (carton rouge et joueur signalé sur feuille de match ou dans un rapport complémentaire) .

Les amendes non consécutives à une décision de suspension, comme celle automatique d'un match suite à trois avertissements, doivent être, conformément au paragraphe C de l'article 114 du Cahier des charges du football professionnel, « acquittées dans un délai de 15 jours... et que passé ce délai, elles seront majorées de 50 % . Le paragraphe D du même article 114 est très clair sur le sujet en précisant que « dans tous les cas de figure, ces amendes non consécutives à une décision de suspension doivent être acquittées au plus tard le 30 juin de la saison en cours ». Ces frais de cartons jaunes sont comptabilisés à la fin de la saison.

Le montant total est déduit des droits des clubs à la Fédération et versé dans un fonds de solidarité des clubs professionnels avec les clubs amateurs contre un quitus de solde de tout compte des amendes et frais de la saison terminée. Si la Ligue nationale de football professionnel persiste dans l'erreur avec des décisions aussi bizarres, seule la Commission nationale d'appel est en mesure de mettre un terme à une telle « mascarade ». Un premier examen important pour le nouveau Bureau fédéral.