Tunisie: Ligue 1 - Mise à jour - USM-EST (0-2) - L'opportunisme des 'Sang et Or'

Le métier de Youssef Belaïli et Raed Bouchniba, opportunistes à souhait, a permis aux Espérantistes de ramener une précieuse victoire de Monastir.

Entre une formation monastirienne qui joue ce match à domicile, l'abordant dans le rang de dauphin provisoire, et une Espérance tenue en échec en milieu de semaine par l'OB (et qui attend le verdict de la Lnfp au sujet de sa réclamation), l'objectif était le même : glaner les trois points de la victoire. L'enjeu du classico était tel que la pression a accablé considérablement les jambes en première mi-temps.

Par ailleurs, la période initiale a été tactique sur son ensemble avec un jeu concentré l'essentiel du temps au niveau de l'entrejeu où la bataille était rude.

Par conséquent, les occasions se sont faites rares. Et ce sont les locaux qui ont créé la première occasion dangereuse du match quand, servi dans le dos des défenseurs, Chiheb Jebali reprend de la tête et Amanallah Memmiche, auteur d'une jolie parade, sauve les meubles (9').

Pour les visiteurs, la première occasion du match a été l'oeuvre d'un ancien de la maison, Houssem Tka, auteur d'une jolie frappe cadrée des 25 mètres et le portier usémiste, Abdesslem Hlaoui, auteur d'une jolie parade également, intervient au bon moment (18').

Deux autres tentatives ont ponctué la fin de la période initiale. Une action menée par les Usémistes avec le même Chibeb Jebali revenu à la charge pour centrer de la droite pour Malek Miladi et Memmiche dévie en corner (30'). Puis, une action offensive, la dernière de la période initiale, oeuvre de Aymen Harzi qui a vu sa frappe dégagée de la tête par Konaté (45').

Les visiteurs en voulaient plus

En deuxième mi-temps, les "Sang et Or" ont repris les débats plus déterminés que jamais à en découdre et, c'est d'ailleurs, ce qui a fait la différence. Sans oublier le métier des attaquants espérantistes qui ont réussi leurs combinaisons, avec l'opportunisme de Belaïli et Bouchniba, auteurs des deux buts de la victoire.

L'action du premier but dénote des automatismes huilés en attaque. Après un tir dégagé par Fourat Soltani sur la dernière ligne (55'), Abdramane Konaté est revenu à la charge quelques minutes plus tard pour servir Mohamed Amine Ben Hmida, qui sert Jabri. Ce dernier libère Youssef Belaïli qui, d'un tir croisé, logea la balle dans les filets (68').

Après cette ouverture du score des "Sang et Or", le jeu s'est interrompu quelques minutes à cause du jet de pierres. L'arbitre a dû accorder neuf minutes de perte de temps. Et c'est dans l'ultime minute de ce temps additionnel que les "Sang et Or" allaient enfoncer le clou : Larry Azzouni lance Yan Sasse qui perd sa balle devant Fabrice Zeguei. Ce dernier pensait éloigner le danger en dégageant la balle, sauf qu'elle a été reprise directement dans les filets de Hlaoui qui n'a rien vu venir (90'+9).

Et les "Sang et Or", opportunistes et au jeu collectif bien rodé, ramènent une précieuse victoire de Monastir. Pour les Usémistes, sortir une bonne mi-temps ne suffit pas pour gagner, ni même pour faire match nul.

USM : Hlaoui, Zeguei, Miladi, Soltani, Azzouz (Trayi 90'+6), Orkuma, Hadj Ali, Jebali (Hadj Khelifa 90'+1), Gannouni (Jaffali 57'), Harzi et Mastouri.

EST : Memmiche, Tougaï, Jelassi, Ben Hmida, Bouzaiene, Aholou, Tka (Smiri 80'), Konaté (Azzouni 80'), Maâcha (Bouchniba 73'), Belaïli (Sasse 73') et Jabri (Mokwana 80').