Tunisie: Les fondamentaux d'un engagement souverain

Le Chef de l'Etat ne se lassera jamais et c'est son droit absolu et aussi son devoir sacré quoi qu'en disent certaines voix aux calculs et agendas dont les objectifs et les sources de financement ne sont plus un secret pour personne de rappeler à l'intention des responsables de l'administration centrale, régionale ou locale les qualités dont ils ont l'obligation de faire montre tout au long de la période au cours de laquelle ils sont appelés à assumer les missions qui leur sont confiées.

Et ces qualités s'appellent intégrité, modestie, dévouement et sacrifice. Quatre caractéristiques distinguant, désormais, ceux et celles qui seront choisis dans l'objectif d'apporter leur part de responsabilité dans le succès du processus d'édification de la Tunisie de demain, en concrétisation des orientations et des engagements politiques, sociaux, économiques et culturels, voire environnementaux, contenus dans le programme présidentiel.

Ce programme sur la base duquel, faut-il le rappeler à l'intention de ceux qui veulent l'ignorer, les Tunisiennes et les Tunisiens ont renouvelé, en toute responsabilité et liberté, le dimanche 6 octobre 2024, le pacte de confiance qui les lie au Président de la République en vue d'un nouveau mandat.

Lors de sa réunion, vendredi 24 janvier au Palais de Carthage, avec les membres du gouvernement, le Président de la République a tenu à mettre en exergue, encore une fois, les fondamentaux sur lesquels s'articule l'action gouvernementale, dans l'objectif suprême «de répondre positivement aux attentes légitimes du peuple tunisien dans les plus brefs délais, en particulier dans les domaines économique et social».

Face aux polémistes qui essayent de semer la confusion dans certains esprits en s'évertuant à théoriser vainement sur certaines déclarations ou petites phrases lâchées ici ou là, les choses sont à éclaircir et les erreurs d'appréciation ou d'interprétation sont à rectifier: «L'Etat dispose, insiste le Président, d'une politique unique régie par sa Constitution et ses législations quelle que soit leur catégorie».

En plus clair, les Tunisiens et les Tunisiennes ont déjà tracé la voie à suivre en vue de bâtir ensemble l'avenir de leur pays et ont exprimé hautement et démocratiquement leurs préoccupations, leurs attentes et leurs ambitions à intégrer leur pays dans la dynamique mondiale de prospérité et de progrès en tant que partenaire libre, souverain et indépendant.