Tunisie: «Momentous» d'Imen Snoussi - Un univers pictural si particulier

Avec une sélection d'œuvres réalisées au fil de son parcours d'apprentissage, Imen Snoussi vient de signer sa toute première exposition individuelle d'arts plastiques intitulée «Momentous».

Chaque tableau raconte une histoire, un souvenir marquant, un moment de plénitude, un événement intrigant ou encore un paysage gravé dans sa mémoire, avec des palettes chromatiques variées sublimées par la lumière, la couleur et les contrastes.

Le parcours d'Imen Snoussi a commencé par le dessin au crayon, où elle a exploré les contrastes, les ombres, les lumières et la notion de plein et de vide. Elle s'est ensuite initiée à différentes techniques, notamment l'aquarelle, l'acrylique et la peinture à l'huile. Soucieuse de perfectionner son art, elle a étudié l'anatomie et le portrait pour mieux traduire ses pensées en formes et donner vie à son projet artistique où les portraits de personnages rocambolesques sont au cœur de l'oeuvre exposée.

Journaliste de profession et enseignante de formation, l'artiste a été animée par une passion profonde pour l'univers artistique dans toutes ses expressions. Son intérêt pour l'art s'est manifesté dès son jeune âge, lorsqu'elle fréquentait des lieux culturels emblématiques à Tunis tels que la Maison de la Culture Ibn-Rachiq, le Club Culturel Tahar-Haddad et le cinéma Le Mondial, sources d'inspiration et de création artistique.

C'est en 2019 qu'elle a décidé de se consacrer pleinement à sa passion pour l'art plastique. Elle s'est inscrite à un cours de peinture au Centre Culturel International où elle a affiné ses techniques et développé de nouvelles manières d'exprimer son talent.

L'exposition «Momentous», organisé dans le cadre d'une collaboration entre The Taste et la Keystone Gallery, constitue ainsi le fruit de ce cheminement d'apprentissage, où elle tente de transformer des instants de vie en œuvres artistiques dans un univers pictural intime et poétique porté par un talent à la fois passionné et prometteur.