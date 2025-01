Tunisie: Etat et régions - Unité nationale et décentralisation, vers un nouvel équilibre

Le pays est actuellement dans une étape charnière qui exige non seulement des responsables qu'ils fassent preuve de compétence et d'une abnégation exemplaire, guidées par une éthique irréprochable, mais aussi qu'ils renforcent le pouvoir des régions tout en préservant l'unité souveraine de la nation.

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a tenu, vendredi après-midi au Palais de Carthage, une réunion avec les membres du gouvernement. Lors de cette rencontre, il a réaffirmé son attachement indéfectible à l'unité de l'État. Dans un communiqué publié par la présidence, le Chef de l'État a souligné que «l'État dispose d'une seule et unique politique, conduite dans le cadre de sa propre constitution et en vertu de ses législations». Il a également insisté sur la nécessité pour tous les organes et institutions d'agir avec cohésion et harmonie, qu'il considère comme les gages d'une gestion efficace et d'une stabilité durable.

Un nouveau souffle pour les régions

La Tunisie a franchi un tournant décisif en officialisant son nouveau découpage territorial. Le décret n° 589 de l'année 2023, relatif au découpage territorial des régions de la République tunisienne et des gouvernorats correspondants, a été publié au Journal officiel de la République tunisienne (Jort) le jeudi 21 septembre 2023. Une avancée majeure vers une gouvernance locale renforcée et une participation accrue des régions dans le processus de développement.

Ces Conseils des régions et des districts ont pour mission d'examiner les plans et programmes de développement. Conçus comme des organes de planification stratégique, ils visent à répondre donc aux besoins spécifiques de chaque région, tout en garantissant une gestion cohérente à l'échelle nationale.

Cette approche décentralisée illustre une volonté de donner aux régions les moyens de participer activement au développement économique et social, tout en maintenant l'unité fondamentale de l'État et de ses institutions.

Une unité renforcée par la diversité et l'harmonie sociale

L'unité de la Tunisie repose à la fois sur la solidité de ses institutions et sur un socle de valeurs partagées, renforcé par une diversité culturelle et religieuse riche, harmonieuse et dénuée de rivalités ou de conflits. Et bien que majoritairement musulmane, la Tunisie abrite des communautés juive et chrétienne qui sont pleinement intégrées dans le tissu social national. Cette coexistence harmonieuse constitue un modèle de tolérance et d'intégration.

Sur le plan ethnique, les citoyens tunisiens se reconnaissent comme membres d'un peuple souverain, uni par une histoire commune et un attachement profond à leur identité nationale. Les structures tribales, autrefois au coeur de la vie sociale, ont progressivement cédé la place à un fort sentiment d'appartenance collective. Ce changement, qui consolide l'unité nationale, protège le pays des divisions internes et fratricides tout en valorisant la richesse et la diversité culturelles et régionales, véritable atout pour un développement harmonieux.

Vers une Tunisie prospère et solidaire

Pour concrétiser cette ambition, le Président Saïed a appelé les autorités publiques à faire preuve de responsabilité, d'abnégation et de dévouement. Il a souligné l'urgence de répondre aux attentes légitimes du peuple tunisien, notamment dans les domaines économique et social.

Le pays est, actuellement, dans une étape charnière qui exige non seulement des responsables qu'ils fassent preuve de compétence et d'une abnégation exemplaire, guidées par une éthique irréprochable, mais aussi qu'ils renforcent le pouvoir des régions tout en préservant l'unité souveraine de la nation.

Il s'agit de trouver un équilibre subtil et durable qui garantisse une complémentarité saine et productive entre, d'une part, la souveraineté de l'État, un et indivisible, pilier de l'unité nationale, et, d'autre part, le pouvoir décentralisé, ancré dans la proximité régionale. Cet équilibre doit permettre à l'État de maintenir son rôle stratégique et son autorité centrale, tout en offrant aux régions les moyens et l'autonomie nécessaires pour répondre efficacement aux besoins spécifiques de leurs populations.

À l'heure où la Tunisie redessine son avenir, elle se tient à la croisée des chemins, mêlant unité nationale et décentralisation régionale. Porté par la richesse de son patrimoine, la force de son harmonie sociale et la détermination de ses réformes, le pays s'offre l'opportunité de rêver grand. Bâtir un modèle où la prospérité ne serait plus un privilège mais une promesse, et où la justice sociale ne serait plus un idéal lointain, mais une réalité partagée. Cette ambition, à la fois audacieuse et profondément humaine, donne à la Tunisie un horizon à la hauteur de son histoire et de ses aspirations.