Afrique de l'Ouest: BRVM - Hausse de 82,851 milliards de FCFA de la capitalisation du marché des actions

La capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a connu une augmentation de 82,851 milliards FCFA à l'issue de la séance de cotation de ce lundi 27 janvier 2025.

Cette capitalisation s'est en effet établie à 10 187,969 milliards FCFA contre 10 105,118 milliards FCFA le vendredi 24 janvier 2025. L'augmentation est consécutive à celle de l'indice BRVM Composite qui a progressé de 0,82% à 276,31 points contre 274,07 points la veille. La même tendance haussière est notée concernant les deux autres indices. L'indice BRVM 30 se retrouve ainsi avec un accroissement de 0,86% à 139,06 points contre 137,88 points précédemment. De son côté, l'indice BRVM Prestige enregistre une progression de 0,96% à 114,79 points contre 113,70 points la veille.

La capitalisation du marché des obligations est en baisse de 15,438 milliards, en passant de 10 559,520 milliards FCFA la veille à 10 544,082 milliards FCFA ce lundi 27 janvier 2025.

La valeur totale des transactions dans la même logique baissière puisqu'elle passe de 501,520 millions FCFA la veille à 391,195 millions FCFA ce 27 janvier 2025.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 7,40% à 2 105 FCFA), BOA Burkina Faso (plus 5,81% à 3 185 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (plus 5,71% à 1 110 FCFA), Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (plus 3,80% à 2 185 FCFA) et Palm Côte d'Ivoire (plus 3,67% à 4 665 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres ETI Togo (moins 6,25% à 15 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (moins 3,61% à 800 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (moins 2,56% à 380 FCFA), BOA Niger (moins 2,54% à 2 300 FCFA) et BOA Mali (moins 2,22% à 1 760 FCFA).