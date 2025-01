Maroc: Le Caire - Ouverture de la 8e réunion de haut niveau des présidents des cours constitutionnelles et des conseils constitutionnels africains avec la participation du pays

Le Caire — Les travaux de la 8e réunion de haut niveau des présidents des cours constitutionnelles, des cours suprêmes et des conseils constitutionnels africains, ont débuté lundi au Caire, avec la participation du Maroc.

Le Maroc est représenté à cette réunion, organisée à l'initiative de la Cour suprême constitutionnelle égyptienne, par une délégation conduite par le président de la Cour constitutionnelle, Mohamed Amine Benabdellah.

Cette réunion se veut une occasion pour débattre des questions constitutionnelles et juridiques d'actualité, tout en favorisant l'échange d'idées, de visions et d'expériences entre les institutions constitutionnelles du continent. Elle a également pour objectif de renforcer l'ancrage des valeurs et principes constitutionnels, de consolider l'État de droit et de promouvoir la justice constitutionnelle.

Les participants à cette réunion se pencheront sur plusieurs questions telles que "la nature des dangers auxquels le continent africain est confronté dans des circonstances exceptionnelles", "les procédures législatives face à des circonstances exceptionnelles" et "le contrôle de la constitutionnalité des lois réglementant les situations exceptionnelles".

Dans son allocution d'ouverture, le président de la Cour constitutionnelle suprême égyptienne, Boulos Fahmi Eskandar, a souligné que les sessions précédentes de la conférence ont permis de mener de nombreux débats en vue d'instaurer une gouvernance saine et de préserver les libertés individuelles. Il a également évoqué les résultats obtenus au cours des sept dernières années, notamment la création de la plateforme numérique pour la communication judiciaire africaine et le Centre africain de recherche et d'études judiciaires.

Il a affirmé que cette réunion a pour objectif de renforcer la coopération africaine dans le domaine judiciaire et de promouvoir le dialogue entre les juges africains sur les défis auxquels ils font face.

À noter que le président de la Cour constitutionnelle, Mohamed Amine Benabdallah, avait également pris part, les 24 et 25 janvier au Caire, aux travaux de la 18ème réunion du bureau exécutif de la conférence des juridictions constitutionnelles africaines (CJCA).