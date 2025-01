Burkina Faso: Un nouveau financement de la Banque mondiale pour renforcer la performance, l'équité et la résilience du système de santé

communiqué de presse

WASHINGTON — La Banque mondiale a approuvé aujourd'hui un crédit de 142 millions d'euros (équivalent à 150 millions de dollars) de l'Association internationale de développement (IDA)*et un don de 17 millions de dollars du Mécanisme de Financement Mondial (GFF), pour le financement du Projet de renforcement de la performance et de la résilience du système de santé (PRPRSS).

Cette initiative, axée principalement sur les adolescents, les femmes et les enfants de moins de cinq ans, vise à améliorer la surveillance des maladies ainsi que l'utilisation des services de santé et de nutrition. Elle s'étendra à l'ensemble du pays et accordera une attention particulière aux personnes déplacées internes et aux communautés disposant d'un accès limité aux soins de santé.

« Le développement humain est essentiel pour l'inclusion sociale et une priorité absolue pour la Banque mondiale. Ce projet vise à soutenir les initiatives du gouvernement en matière de renforcement de la résilience et de gestion des défis actuels dans le secteur de la santé. Il complète le Projet de protection du capital humain, récemment approuvé, doté de 100,4 millions de dollars et destiné à améliorer la fourniture des services sociaux de base », a déclaré Hamoud Abdel Wedoud Kamil, représentant résident de la Banque mondiale au Burkina Faso.

Le Projet est aligné avec la stratégie de la région Afrique de l'Ouest et du Centre de la Banque mondiale, visant à consolider le contrat social à travers le renforcement des institutions essentielles impliquées dans la prestation de services sociaux de base.

« L'accès des femmes, des adolescents et des enfants aux soins de santé est l'un des investissements les plus précieux que les gouvernements peuvent initier afin de mettre les pays sur la voie du développement et de la prospérité. Le GFF est fier de soutenir le gouvernement du Burkina Faso dans la construction d'un système de santé efficace et résilient, garantissant des soins de santé à ces cibles, y compris dans les zones les plus fragiles, souligne Luc Laviolette, chef du Secrétariat du GFF.

« Ce projet vient à point nommé car il contribuera au renforcement des capacités du pays dans la préparation et la réponse aux urgences sanitaires, tout en améliorant la qualité et l'utilisation des services de santé et de nutrition. Il permettra aussi de poursuivre l'appui de la Banque mondiale aux différentes réformes entreprises par le Ministère de la Santé afin de renforcer la gouvernance, l'équité et le financement durable dans le secteur de la santé » explique Moussa Dieng, responsable du portefeuille santé à la Banque mondiale.