Madagascar: Pétanque Passion Française - Départ de la délégation malgache début février

En février prochain, une délégation malgache prendra la direction de la France pour participer à la grande finale du tournoi Passion Pétanque Française (PPF). L'événement, qui se déroulera les 15 et 16 février au Complexe sportif du Val de l'Arc, sera un moment crucial pour la pétanque malgache, marquant la première participation des boulistes du pays à une compétition internationale d'envergure.

Les équipes malgaches, emmenées par deux figures du sport local, Jean-Michel Andrianjaka (dit « Tse Tse ») et Faralahy Ramanantiaray (surnommé « Baloty »), sont en pleine préparation pour ce grand défi. Tsetse, accompagné de ses coéquipiers, Christian Andriantseheno (« Racle ») et Christian Andrianiaina (« Nanou »), représente la première équipe malgache, tandis que Baloty dirige une deuxième équipe composée de Jean-François Rakotondrainibe (« Zigle ») et Faratiana Rakotoniaina (« TianaKely »).

La préparation des équipes s'intensifie, et un premier signe fort de leur compétitivité s'est déjà manifesté ce week-end lors du tournoi « Combat des Lauréats » au Boulodrome PAC Ampitatafika. L'équipe de Baloty, Zigle et TianaKely a écrasé le trio du club ABMI, composé de Bary, Rindra et Rado, sur un score sans appel de 13 à 0. Ce succès retentissant a permis à l'équipe de décrocher non seulement le trophée, mais aussi une prime de 4 millions d'ariary.

Calendrier chargé

Pour Julio Adrien Edouard, président de la Fédération Sport Boule Malgache (FSBM), cette victoire représente une étape importante dans la préparation des joueurs : « Ce tournoi est une préparation cruciale pour ces équipes en vue de la finale PPF. Ce sera aussi la première sortie internationale pour nos boulistes, ce qui marque un tournant dans le développement de la pétanque à Madagascar ».

La participation au tournoi PPF n'est qu'une première étape dans un calendrier international ambitieux pour la délégation malgache. En septembre, les boulistes malgaches seront présents à Rome pour les championnats du monde de pétanque dans diverses catégories : tête-à-tête, doublette hommes, dames et mixte. Puis, en novembre, ils prendront part aux mondiaux en triplette dames et au tir de précision en France.

Le départ de la délégation malgache est prévu pour début février, avec les frais de voyage et de séjour pris en charge par la Fédération. Christian Andriantseheno, alias « Racle », se joindra à l'équipe directement en France, complétant ainsi la sélection malgache pour ce tournoi d'envergure.