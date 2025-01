Madagascar: Transformation de l'éducation - 25 bonnes pratiques relevées dans 60 EPP

Une recherche dénommée « data must speak » a été menée dans 60 Écoles primaires publiques (EPP). Co-créée par le ministère de l'Education nationale et l'UNICEF, cette recherche a pour but d'identifier au sein des écoles des solutions innovantes à travers des pratiques locales pour surmonter les défis de l'apprentissage. 25 bonnes pratiques ont été relevées auprès de ces établissements scolaires.

Elles ont été repérées dans cinq domaines principaux tels que la direction et la gestion de l'école, les pratiques pédagogiques, l'environnement scolaire, la participation de la communauté ou encore l'administration décentralisée. Parmi elles, on retrouve notamment des réunions régulières entre la direction et les enseignants, un suivi rigoureux des progrès des élèves, des évaluations régulières tout au long de l'année, un appui soutenu des conseillers pédagogiques ou encore des rencontres fréquentes entre parents et enseignants.

Résultats

Les performances de ces 60 écoles élémentaires publiques ont dépassé les prédictions, d'où leur sélection pour cette recherche. Elles sont également représentatives des différents contextes clés - sociaux et économiques - de l'ensemble du pays. La prochaine étape de la recherche portera sur la mise à l'échelle de ces résultats phares.

Ces comportements et pratiques peuvent être reproduits au sein de toutes les écoles. En effet, ces bonnes pratiques font réellement la différence : ainsi on peut constater que certaines écoles obtiennent des résultats exceptionnels bien qu'elles opèrent dans le même contexte et possèdent les mêmes intrants scolaires que d'autres écoles.