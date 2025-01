Madagascar: Économie bleue - Renforcement des petits pêcheurs et des pisciculteurs, pour accroître la production

Le secteur de la pêche et de la pisciculture bénéficie d'un soutien accru grâce à des initiatives récentes menées par le Gouvernement. Outre les formations, des dotations de matériels et équipements sont faites pour favoriser l'intensification des activités productives.

À Mahavatse II, Toliara, et dans la commune rurale de Tsararano, Betsiboka, des actions concrètes ont été entreprises pour améliorer les conditions de travail des pêcheurs et les encourager à faire de la pêche au large. Dans le cadre de la professionnalisation des petits pêcheurs, le Gouvernement a fourni des équipements modernes aux pêcheurs de Toliara et ses environs.

Ces matériels comprennent des pirogues en fibre de verre équipées de glacières de 300 à 400 kg et de moteurs de 9,9 CV, ainsi que des filets multi-filaments et des palangres adaptés à la pêche en eaux profondes. Cette dotation vise à encourager les pêcheurs à pratiquer la pêche au large, une activité plus productive et durable.

Le ministre de la Pêche et de l'Économie bleue, Paubert Tsimanaoraty Mahatante, a remis ces équipements lors d'une cérémonie en présence des autorités locales, des associations de pêcheurs, et des communautés Vezo. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie nationale pour promouvoir une pêche professionnelle et valoriser les ressources marines de manière responsable.

Pisciculteurs

Les actions de promotion de l'économie bleue sont menées dans les quatre coins du pays. Dans la région de Betsiboka, l'accent a été mis sur la pisciculture. Le 25 janvier dernier, la direction régionale de la Pêche et de l'Économie bleue (DRPEB) a réalisé une descente sur le terrain à Tsararano, commune rurale de Maevatanana, pour appuyer un agriculteur qui a décidé de se lancer dans la pisciculture.

Lors de cette visite, 500 alevins de tilapias et de carpes ont été introduits dans un étang aménagé sur un site bénéficiant d'un approvisionnement en eau constant. L'équipe technique a prodigué des conseils pratiques pour optimiser l'élevage et encouragé le pisciculteur à élargir ses installations. Cette action illustre l'engagement du gouvernement à développer la pisciculture pour en faire un secteur clé pour améliorer la sécurité alimentaire et les revenus ruraux.

Certes, il ne s'agit que d'un des bénéficiaires parmi les plusieurs centaines soutenues par le MPEB (ministère de la Pêche et de l'Économie bleue). Bref, ces initiatives visent à renforcer l'économie bleue, en soutenant à la fois les pêcheurs et les pisciculteurs locaux. Grâce à ces actions, Madagascar espère améliorer la résilience des communautés côtières et rurales tout en préservant ses ressources aquatiques pour les générations futures.