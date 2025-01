Madagascar: Incendie de CSB II à Anjozorobe - Un responsable de CSB II et ses collègues, sous mandat de dépôt

Un grave incident a marqué la commune d'Alakamisy Andranomadio, dans le district d'Anjozorobe, avec l'incendie du Centre de Santé de Base II (CSB II) survenu le 10 janvier dernier. L'incendie, qui a ravagé l'établissement et détruit des médicaments, est désormais considéré comme potentiellement criminel.

Trois individus, parmi lesquels l'infirmière responsable du CSBII, une sage-femme, et un gestionnaire du dépôt de médicaments, ont été placés sous mandat de dépôt à la maison centrale d'Avaradrano. Le sinistre a causé d'importants dégâts matériels, réduisant en cendres une grande partie des installations du CSB II. En plus des pertes liées à l'infrastructure, des médicaments ont été déclarés volés, renforçant les soupçons d'un acte prémédité.

L'intervention rapide des fokonolona et des forces de l'ordre a permis de contenir les flammes, mais les dommages restent considérables. Suite à l'incident, la gendarmerie a ouvert une enquête approfondie. Après plusieurs jours d'investigation, les autorités ont procédé à l'arrestation de plusieurs individus, dont les trois principaux suspects travaillant au sein de l'établissement incendié.

Ces derniers ont été déférés devant la justice la semaine dernière et placés sous mandat de dépôt en attendant leur procès. Malgré ces avancées, les gendarmes n'ont pas encore communiqué la cause exacte de l'incendie. Cependant, les indices recueillis sur place laissent penser à un acte criminel, ce qui suscite l'indignation et l'inquiétude au sein de la population locale.

Un district marqué par l'insécurité

L'incendie du CSB II est un événement inédit dans la commune d'Alakamisy Andranomadio. Toutefois, le district d'Anjozorobe reste tristement célèbre pour les attaques de bandits, les incendies criminels, et les cas de kidnapping. Dernièrement, des dahalo ont enlevé plusieurs personnes dans la région, quatre femmes ayant même été exécutées par leurs ravisseurs. Ces actes criminels, qui plongent la population dans l'effroi, font également l'objet d'enquêtes en cours.

Les forces de l'ordre restent mobilisées sur le terrain pour assurer la sécurité des habitants et poursuivre les responsables de ces crimes. Face à ces récents événements, les autorités locales appellent les habitants à collaborer avec les forces de l'ordre et à signaler toute activité suspecte. La population d'Anjozorobe espère que justice sera rendue et que des mesures seront prises pour renforcer la sécurité dans le district.