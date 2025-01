Maroc: La feuille de route touristique permet au pays de s'ériger en première destination en Afrique (M. Akhannouch)

Rabat — Le Maroc est devenu la première destination touristique en Afrique, grâce à l'efficacité de la feuille de route touristique 2023-2026, mise en oeuvre par le gouvernement conformément à la vision Royale pour le développement du secteur et le renforcement de sa compétitivité, a affirmé, lundi à la Chambre des représentants, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

S'exprimant lors de la séance mensuelle consacrée aux questions de politique générale sur les "grandes orientations de la politique touristique", M. Akhannouch a indiqué que cette feuille de route a été réalisée "à la faveur de la mobilisation globale et de l'adhésion de l'ensemble des acteurs et intervenants des secteurs public et privé".

Cette stratégie "ambitieuse" a mobilisé une enveloppe budgétaire d'au moins 6 milliards de dirhams, en vue de stimuler les mécanismes de développement de l'activité touristique et de renforcer la demande, l'objectif étant de consolider "l'attractivité du Maroc en tant que pôle touristique mondial", a-t-il fait observer.

Le Chef du gouvernement a également fait état de l'identification de 9 chaînes thématiques et de 5 chaînes horizontales en vue de renforcer le positionnement touristique du Royaume, notant que cela a été réalisé à travers un plan compétitif basé sur plusieurs leviers clés, qui sont fondés sur une stratégie visant à doubler la capacité de transport aérien afin de faciliter l'accès des touristes aux différentes régions.

Il s'agit aussi de favoriser la promotion et le marketing touristiques en accordant une attention particulière à la numérisation et à la diversification des produits d'animation culturelle et de divertissement, ainsi que de renforcer le rôle des PME dans ce domaine, outre la réhabilitation des hôtels, la création de nouvelles structures d'hébergement et le renforcement du capital humain.

Par ailleurs, M. Akhannouch a noté que le gouvernement a signé des contrats d'application dans le cadre de la mise en oeuvre de la feuille de route touristique au niveau régional, en vue d'enrichir l'offre touristique dans les différentes régions, ajoutant que ces contrats portent sur des projets destinés à développer l'infrastructure hôtelière, à augmenter la capacité d'accueil et à améliorer l'offre touristique dans les zones ciblées.

Afin de saisir les opportunités disponibles tout en créant les conditions nécessaires à la mise en oeuvre optimale des objectifs de la feuille de route touristique, le gouvernement s'est employé à renforcer "le statut de notre pays en tant que destination touristique de choix à l'échelle mondiale" en misant sur le marketing et la promotion de la destination Maroc, a poursuivi le Chef du gouvernement.

Il a, à cet égard, évoqué l'immense rayonnement du Royaume "suite à la performance remarquable de notre équipe nationale lors de la Coupe du monde Qatar-2022", notant que le gouvernement a lancé plusieurs initiatives visant à mettre en lumière la culture du Royaume et à attirer davantage de visiteurs des quatre coins du globe.

M. Akhannouch a également indiqué que la campagne "Maroc, Terre de Lumière" représente l'une des initiatives les plus importantes, qui a sillonné plusieurs pays du monde par le bais des médias numériques et des écrans géants dans les principales capitales mondiales, outre la campagne "Ntla9awfbladna" visant à promouvoir le tourisme intérieur.

Les efforts du gouvernement ont aussi porté sur la signature de contrats de partenariats stratégiques avec des voyagistes, a rappelé M. Akhannouch, notant que le nombre de voyageurs ayant bénéficié de ce type de partenariats s'est élevé à 2 millions de personnes en 2024, soit une augmentation de 38% par rapport à 2023, outre le lancement par l'Office national marocain du tourisme (ONMT) d'une série d'initiatives destinées à promouvoir le tourisme. Ces efforts contribuent à l'amélioration de la moyenne nuitées au sein des établissements d'hébergement touristique classés, reflétant ainsi le succès enregistré en matière d'attractivité touristique, a-t-il dit.

Le Chef du gouvernement a, en outre, mis l'accent sur les efforts déployés pour faciliter l'arrivée des touristes étrangers, à travers l'accélération du rythme d'accès aux e-visas, rappelant qu'entre juillet 2022 et fin 2024, le Royaume a délivré un total de 386.000 e-visas, dont 95% pour le tourisme.

Les objectifs de la Feuille de route touristique ne seront atteints sans miser sur le développement du transport aérien national et la diversification des partenaires du secteur, a ajouté M. Akhannouch, relevant que les efforts déployés à cet égard se sont soldés par un nombre record d'arrivées touristiques.

L'année 2024, a-t-il soutenu, a été marquée par une augmentation d'environ 30% du nombre de sièges aériens contractés par l'ONTM, soit 3,5 millions de sièges supplémentaires par rapport à 2023, contribuant ainsi à une augmentation de 20% de la capacité totale en sièges aériens.

Par ailleurs, l'ONMT a renforcé le partenariat stratégique avec Royal Air Maroc à travers la signature d'un accord triennal visant à améliorer le nombre de sièges disponibles et à créer de nouvelles lignes, "ce qui affirme notre engagement constant à renforcer le secteur du transport aérien national", en plus des efforts visant à accroitre les partenariats en matière de connectivité aérienne à même d'augmenter le nombre de vols directs, en particulier à partir des marchés d'exportation à fort potentiel, en vue de poursuivre la dynamique observée en 2024.

Dans ce sens, il a fait remarquer que 11,4 millions de sièges ont été contractés avec des compagnies aériennes, ce qui représente 87% de la capacité totale de transport direct dans les diverses régions du Royaume, outre des vols réguliers vers Casablanca et la création de nouvelles liaisons avec des aéroports sur le territoire national.

Pour le développement de partenariats internationaux, M. Akhannouch a noté qu'un partenariat inédit a été signé avec l'une des plus grandes compagnies aériennes internationales, en vue de doubler le nombre de passagers de 4,5 millions à plus de 10 millions d'ici 2027. Il a fait état à ce propos du lancement de 24 nouvelles lignes aériennes internationales et l'ouverture de 11 nouvelles lignes intérieures pour la liaison entre les grandes villes marocaines, dans l'objectif d'améliorer la connectivité de plusieurs aéroports tels que Ouarzazate, Essaouira et Errachidia, et de promouvoir le tourisme intérieur.