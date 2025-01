Maroc: Le gouvernement oeuvre à valoriser les produits de l'artisanat pour la promotion de l'identité nationale (M. Akhannouch)

Rabat — Dans la perspective d'accueillir des événements sportifs majeurs en 2025 et 2030, le gouvernement oeuvre à valoriser les produits de l'artisanat pour la promotion de l'identité nationale tout en répondant aux attentes des touristes, a souligné, lundi à la Chambre des Représentants, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

S'exprimant lors de la séance consacrée aux questions orales mensuelles au sujet de la politique générale, tenue sous le thème "Les grandes orientations de la politique touristique au Maroc", M. Akhannouch a souligné que cette attention s'inscrit dans le cadre de l'intérêt particulier qu'accorde SM le Roi Mohammed VI au secteur de l'artisanat, ainsi que dans le cadre des objectifs stratégiques définis dans la feuille de route du secteur touristique.

Il a relevé que l'artisanat joue un rôle central dans la promotion du Maroc en tant que destination mondiale, expliquant dans ce sens que le produit artisanal revêt une charge culturelle, civilisationnelle et patrimoniale lui permettant de se positionner comme un véritable produit touristique par excellence qui contribue à faire connaître l'identité marocaine et à mettre en valeur ses spécificités.

Et d'ajouter que le secteur de l'artisanat constitue un levier important pour le développement social et économique, puisqu'il emploie environ 22% de la population active, contribue à hauteur de 7% au produit intérieur brut (PIB) et exporte environ un milliard de dirhams par an à l'étranger.

Dans ce sens, M. Akhannouch a noté que ce secteur est étroitement lié à celui du tourisme, vu que les achats de produits artisanaux représentent plus de 10% des dépenses totales des touristes au Maroc.

"Si la création d'un Secrétariat d'État chargé de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire constitue un premier pas dans cette direction, reflétant ainsi l'attention particulière que SM le Roi, que Dieu L'Assiste, accorde à ce secteur et la volonté sincère du gouvernement de rapprocher les décideurs des artisans et des autres acteurs du secteur, le gouvernement a œuvré pour la protection des produits artisanaux de la concurrence illégale en enregistrant des marques déposées aux niveaux national et international", a poursuivi M. Akhannouch.

Il a, en outre, rappelé que le gouvernement a lancé une série d'initiatives pour développer la chaîne de valeur de certains métiers importants, en vue d'améliorer leur qualité et de les rendre plus attrayants pour les marchés intérieurs et extérieurs.

Il s'agit notamment du lancement du programme "Trésors des arts traditionnels marocains" en coopération avec l'UNESCO, visant la protection et la transmission des compétences associées à 32 métiers en voie de disparition, assurant ainsi la durabilité du patrimoine artisanal.

"Notre approche horizontale, globale et multidimensionnelle du développement du secteur touristique, nous l'incarnons en paroles et en actes, à travers une attention particulière accordée aux différents affluents qui contribuent à la commercialisation de la destination marocaine", a-t-il ajouté, louant "le rôle important que joue le sport dans la promotion du secteur touristique au Maroc, s'imposant comme étant une composante essentielle de cette industrie".

Conformément aux Hautes Orientations Royales, a-t-il dit, l'Exécutif a tenu à consolider la position du Maroc en tant que destination sportive mondiale en accueillant de grands événements sportifs, traduisant ainsi sa capacité à organiser des événements internationaux d'envergure, à renforcer l'attractivité touristique du Royaume et à promouvoir l'image du Maroc en tant que plateforme alliant sport, culture et tourisme.

L'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, de la Coupe du monde 2030 et d'autres événements sportifs offre une occasion idoine de renforcer la position du Maroc sur la scène mondiale en tant que destination touristique de choix, a insisté le chef de gouvernement.

"Tout en considérant l'organisation de ce genre d'événements sportifs comme une véritable opportunité pour mettre en avant la richesse de la culture marocaine, notre patrimoine historique et notre nature diversifiée, nous sommes conscients que notre pays aura un moment exceptionnel pour écrire un nouveau chapitre dans l'histoire du tourisme marocain, en renforçant la position de notre pays sur la carte du tourisme international et en attirant des millions de visiteurs du monde entier", a-t-il enchaîné.

Et d'ajouter que sous la conduite de SM le Roi, "les réalisations accomplies par le Maroc à différents niveaux, y compris en matière de tourisme, constituent une véritable incitation pour nous d'œuvrer à construire le Maroc de l'avenir tant désiré par tous les Marocains".

Le gouvernement est bien conscient que cet objectif ne peut être réalisé qu'à travers un partenariat étroit et fiable entre les différentes parties prenantes, en assurant une convergence entre les différents secteurs, dans le cadre de l'approche horizontale, globale et multidimensionnelle adoptée par l'Exécutif.