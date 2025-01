Congo-Kinshasa: Chute de Goma - La paix passera-t-elle par Nairobi ?

Pendant que les combats entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 font rage sur le terrain, la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo (RDC) continue d'exacerber les tensions entre Kinshasa et Kigali voisine accusée de soutenir les rebelles.

Et, signe de la dégradation continue de leurs relations, les deux Exécutifs, faisant fi des usages diplomatiques, se sont lancés dans des échanges inhabituels de propos peu amènes dont la virulence en dit long sur l'état d'esprit de protagonistes au bord de l'exaspération et qui semblent prêts à tout, y compris à un affrontement direct entre leurs deux armées. Autant dire qu'il y a véritablement péril en la demeure.

Et c'est peu dire que la situation est devenue très préoccupante avec l'intensification des combats sur le terrain. C'est dans cette atmosphère de défiance mutuelle entre le Rwanda et la RDC, qui sent plus la veillée d'armes que le souffre, que les dirigeants de la Communauté d'Afrique de l'Est (EAC) se sont invités au conflit en sapeurs-pompiers, à travers la tenue, d'urgence, d'un sommet extraordinaire dans la capitale kényane.

La chute de la ville stratégique de Goma, constitue un coup dur pour Kinshasa

Un sommet convoqué par le président William Ruto, en sa qualité de président en exercice de l'organisation régionale et qui vise à trouver une solution à la crise, dans le sens de la désescalade. La question qui se pose, est de savoir si la paix dans l'Est de la RDC, passera par Nairobi. La question est d'autant plus fondée que depuis le déclenchement de cette crise, les tentatives de rapprochement des présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame n'ont pas manqué, sans que l'on ne parvienne véritablement à les asseoir autour d'une même table de négociations. Pourtant, en amont de ce sommet, le chef de l'Etat kényan dit avoir obtenu des deux chefs d'Etat antagonistes, leur accord de principe pour participer à la rencontre.

Une présence qui, si elle se matérialisait, serait déjà un pas de franchi. D'autant plus que la médiation angolaise qui s'activait dans ce dossier, semble aujourd'hui dans l'impasse, depuis l'échec de la rencontre de Luanda, en décembre dernier, entre les deux dirigeants. Autant dire qu'en l'absence d'un cadre formel de négociations et de dialogue, les ponts semblent totalement coupés entre les deux protagonistes.

C'est pourquoi ce sommet extraordinaire de Nairobi, apparaît comme celui des ultimes espoirs. Et l'on espère qu'à défaut de parvenir à la signature d'un accord visant à mettre fin, ici et maintenant, aux hostilités, les dirigeants est-africains trouveront, a minima, un modus vivendi pour l'instauration d'une trêve afin de donner une chance à la paix.

Il faut d'autant plus encourager l'initiative de l'EAC que les combats continuent de s'intensifier sur le terrain, au grand dam des populations qui ne savent plus à quel saint se vouer. Et ce, dans un contexte où le M23 qui continue son avancée sur le terrain, a annoncé, le 27 janvier dernier, la prise de Goma, la capitale du Nord-Kivu, provoquant un nouvel exode massif de populations fuyant les combats.

La crise sécuritaire dans l'Est de la RDC, est une crise complexe et multiforme

Une situation qui traduit, si besoin en était encore, l'impuissance de l'armée congolaise et qui pourrait d'autant plus marquer un tournant dans cette guerre que la chute de la ville stratégique de Goma, constitue un coup dur pour Kinshasa et ne manque pas d'interroger. Cette prise de la ville par le M23 est-elle la matérialisation de la supériorité militaire de l'ennemi ? L'armée congolaise aurait-elle refusé de combattre ?

Si tel a pu être le cas, faut-il craindre que le président Félix Tshisékédi qui continue de raidir la nuque en excluant toute forme de négociation avec les rebelles, n'ait été lâché par son armée ? La réalité du terrain l'obligera-t-il à changer son fusil d'épaule ? Voilà autant de questions auxquelles il est encore prématuré de trouver des réponses. En attendant, il faut espérer que cette façon, pour la diplomatie, de se déporter à Nairobi à travers ce sommet extraordinaire des chefs d'Etat de l'EAC, permettra de faire bouger les lignes là où la médiation angolaise piétine si elle n'est pas confrontée à des goulots d'étranglement.

En tout état de cause, la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC, est une crise complexe et multiforme. Si fait qu'au-delà de l'EAC, elle appelle à une plus grande implication de la communauté internationale, à travers l'Union africaine (UA) et l'Organisation des nations unies. Il y va de la stabilité de la RDC et de la paix dans toute la sous-région est-africaine qui reste potentiellement inflammable, en raison de l'internationalisation du conflit par le Rwanda interposé.