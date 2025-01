Congo-Kinshasa: Les échanges de tirs ont repris à Goma ce mardi matin

Goma, l'immense capitale de la province du Nord-Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, se réveille après une nuit relativement calme, mais toujours avec beaucoup d'angoisse et d'incertitudes. Depuis leur arrivée dimanche aux portes de la ville, les combattants du groupe armé M23 soutenus par les forces rwandaises sont entrés dans plusieurs quartiers. Et ce mardi matin, de fortes détonations sont entendues.

▶ Le groupe armé antigouvernemental du M23, soutenu par quelque 3 000 à 4 000 soldats rwandais, selon l'ONU, combat l'armée congolaise dans la région depuis plus de trois ans, mais l'étau s'est resserré ces derniers jours et des troupes sont entrées dans Goma dans la nuit de dimanche à lundi

▶ Au moins 17 personnes ont été tuées et plus de 370 blessées, selon les informations fournies par plusieurs hôpitaux et obtenus par l'Agence France presse

▶ La ville de Goma compte environ un million d'habitants et autant de déplacés. La région vit une crise humanitaire chronique depuis des très nombreuses années

▶ Un sommet extraordinaire de la Communauté Communauté des États d'Afrique de l'Est (EAC) dédié à la situation chaotique dans l'est de la RDC aura lieu demain mercredi. Selon le président kényan, qui assure la tête de l'organisation régionale, « à la fois le président Paul Kagame et le président Félix Tshisekedi » ont « confirmé leur participation ».

▶ Une nouvelle réunion du conseil de sécurité de l'ONU est annoncée à New York ce mardi après-midi. Du côté de l'Union africaine, le Conseil paix et sécurité tiendra à la mi-journée une session d'urgence

▶ Une communication du président congolais est annoncée, sans précision sur le moment choisi par Félix Tshisekedi pour s'exprimer sur cette escalade dans l'est de la RDC

Reprise des tirs ce mardi matin

Les échanges de tirs ont repris de façon intense ce mardi matin, dans les quartiers de la partie Est de la ville, à Biréré, à Bujovu, tout près de l'aéroport et sur l'axe qui mène de cet aéroport de Goma vers Gisenyi, ville frontalière collée à Goma côté rwandais.

Des soldats des forces armées congolaises sont dans la zone de l'aéroport. En revanche, le M23 contrôle certaines parties de l'ouest de Goma. Il est difficile d'établir une cartographie des rapports de force.

Internet est toujours coupé, il n'y a pas de radio non plus et de grandes parties de Goma sont privées d'eau et d'électricité depuis vendredi. Un calvaire pour les habitants. « Nous commençons à sortir ici chez nous à Kituku. Nous voyons de nombreux corps sur la route vers le marché », nous raconte l'un d'eux, joint ce matin.

Goma est en ce moment un endroit horrible, les déplacés ne savent plus où aller, déclare le directeur de l'ONG Save the children en RDC, qui rappelle que la moitié de ces déplacés sont des enfants. Depuis des semaines les ONG alertent sur la situation humanitaire dans le Nord-Kivu dont la capitale est Goma, et le Sud-Kivu.

Les chiffres des habitants jetés sur les routes sont vertigineux. Ils sont des centaines de milliers déplacés par les combats, dans un contexte humanitaire qui était déjà décrit par tous comme alarmant. Selon l'ONU, 400.000 personnes ont été déplacées par les combats depuis début janvier.

